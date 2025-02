La deuda de tarjetas de crédito alcanza un preocupante nuevo récord

La deuda total de los hogares estadounidenses, que incluye tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos para automóviles y préstamos estudiantiles, ha alcanzado un nuevo máximo histórico de $18.04 billones de dólares. Así lo informó un reciente informe publicado el jueves por la Reserva Federal de Nueva York.

Este aumento ha llamado la atención debido a la rapidez con la que la deuda ha crecido, con un incremento de $93 mil millones de dólares durante los últimos tres meses de 2024, de los cuales aproximadamente la mitad corresponde a nuevos saldos de tarjetas de crédito.

El saldo total de la deuda de tarjetas de crédito en Estados Unidos ha superado los $1.21 billones de dólares, una cifra que nunca antes se había registrado, según el informe. Este aumento en las deudas de las tarjetas refleja una tendencia preocupante en el comportamiento de consumo, impulsada por factores como las compras navideñas, que históricamente generan un aumento en los saldos pendientes de pago.

A pesar de esto, los investigadores de la Reserva Federal anticipan que las deudas de tarjetas de crédito disminuirán al inicio de este año, ya que los consumidores comienzan a pagar esas deudas acumuladas durante las festividades.

Un factor clave detrás de este incremento es el aumento de las tasas de interés. Las altas tasas de interés impactan directamente en las deudas de las tarjetas de crédito, ya que incrementan los pagos mensuales y dificultan el pago total de los saldos.

Los investigadores también señalaron que, a pesar del aumento en la deuda, los ingresos de los estadounidenses han experimentado un crecimiento, lo que es una señal positiva para la salud general de la economía, aunque no compensa por completo los efectos de la deuda creciente.

Además del aumento en la deuda de tarjetas de crédito, las morosidades también han subido. La cantidad de personas que no han pagado sus facturas de tarjetas de crédito a tiempo ha incrementado, un reflejo de los desafíos financieros que enfrentan muchos hogares.

Este aumento en los impagos también ha afectado a otros tipos de préstamos, como los de préstamos para automóviles, donde se ha observado un aumento en los índices de morosidad en el cuarto trimestre de 2024.

El informe subraya que la deuda de préstamos para automóviles ha alcanzado los $1.7 billones de dólares en total, y que los precios más altos de autos nuevos y usados debido a los efectos de la pandemia son una de las principales razones por las que muchos estadounidenses están luchando para mantenerse al día con sus pagos.

“Aunque las tasas de morosidad de las hipotecas son similares a los niveles previos a la pandemia, las tasas de transición de morosidad de los préstamos para automóviles siguen siendo elevadas”, señaló Wilbert van der Klaauw, asesor de investigación económica de la Reserva Federal de Nueva York. “Las altas tasas de morosidad de los préstamos para automóviles se dan en todos los niveles de ingresos y calificaciones crediticias”.

La situación financiera de los hogares estadounidenses continúa siendo un tema de preocupación, ya que el nivel de endeudamiento parece no detenerse, a pesar de las señales positivas en el mercado laboral.

Si manejas tarjetas de crédito, es importante considerar en tu presupuesto cada gasto que hagas en ella y pagar el saldo a final del mes para que los altos intereses no devoren tu dinero. Sé que es más fácil de leer que de hacer, sin embargo, si no estás en esta posibilidad, no uses tu tarjeta de crédito y mejor recorta gastos hasta que puedas pagar tu deuda completa.

También te puede interesar: