Salieron a trabajar y terminaron detenidos: la redada que dejó 48 inmigrantes bajo custodia de ICE

Lo que comenzó como una jornada laboral normal en una fábrica de fundición de metales en Carolina del Sur terminó con decenas de trabajadores detenidos por agentes federales y varias familias enfrentando una incertidumbre repentina.

La operación, realizada en la planta Burnstein von Seelen Precision Castings, en la localidad de Abbeville, concluyó con la detención de 48 trabajadores por presuntas violaciones migratorias y con la acusación formal de seis personas.

Dos de los acusados eran directivos de la empresa, investigados en el marco de una causa relacionada con documentos falsos e identidad robada. La pesquisa se extendió durante casi dos años y fue presentada por las autoridades como un caso de fraude organizado más que una simple infracción migratoria.

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Una investigación que terminó en una redada

Decenas de agentes federales y estatales participaron en el operativo realizado el miércoles en la planta industrial de Abbeville, una pequeña comunidad ubicada cerca de la frontera entre Carolina del Sur y Georgia.

Según el fiscal general estatal, Alan Wilson, la investigación comenzó en octubre de 2024 y se centró en una supuesta red dedicada a obtener y distribuir documentos falsos, incluidos números de Seguro Social, licencias de conducir y otras identificaciones utilizadas para conseguir empleo. Entre los acusados figuran el gerente de planta y la directora de recursos humanos de la empresa.

“Fueron a trabajar y no pudieron volver a casa”

Mientras las autoridades defienden la operación como una acción contra el fraude de identidad, organizaciones de derechos civiles pusieron el foco en los trabajadores detenidos.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Carolina del Sur expresó preocupación por las consecuencias para las familias afectadas y pidió más información sobre las condiciones de las detenciones.

“El resultado es que estos empleados se presentaron a trabajar y muchos de ellos no podrán volver a sus hogares con sus familias”, señaló el director ejecutivo de la organización, Jace Woodrum, en una declaración pública.

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Lo que dicen las autoridades

Los investigadores sostienen que el objetivo principal no eran trabajadores que buscaban empleo, sino las personas que presuntamente facilitaban documentación falsa.

“Esto no se trata de personas que intentan alimentar a sus familias”, afirmó el fiscal Alan Wilson al presentar el caso. Según las autoridades, la investigación apunta a una presunta conspiración dedicada a robar identidades y fabricar documentos fraudulentos para obtener empleo.

ICE informó que revisa actualmente la situación migratoria de los 48 trabajadores detenidos. Entre ellos, habría personas con órdenes previas de deportación o antecedentes de contacto con las autoridades migratorias.

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Un caso que reaviva el debate migratorio

La redada llega en un momento en que las operaciones de control migratorio en lugares de trabajo vuelven a generar atención en distintas partes del país.

Para algunos funcionarios, estos operativos son una herramienta para combatir el fraude documental y el robo de identidad. Para defensores de los inmigrantes, el impacto inmediato suele recaer sobre trabajadores y familias que dependen de esos ingresos para sobrevivir.

Mientras la investigación continúa y podrían presentarse nuevas acusaciones, en Abbeville quedan decenas de familias esperando respuestas sobre el futuro de sus seres queridos.

Las organizaciones civiles piden empatía y hacen foco en la situación personal de cada uno de los detenidos: detrás de los números, los expedientes y los comunicados oficiales, hay personas que salieron a trabajar por la mañana sin imaginar que no regresarían a casa al final del día.

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