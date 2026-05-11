Redadas de ICE: los estados donde crecen los arrestos y el miedo entre inmigrantes

Las redadas de ICE dejaron de ocupar todos los días el centro de la conversación nacional, pero en muchas comunidades inmigrantes el miedo no bajó. Cambió de forma: menos cámaras, menos conferencias de prensa, más silencio en las casas, en los trabajos y en los recorridos cotidianos.

En estados del centro y sur de Estados Unidos, organizaciones comunitarias reportan familias que evitan manejar, trabajadores que faltan por temor a controles, padres que preparan planes de emergencia para sus hijos y negocios que capacitan a sus empleados ante posibles encuentros con agentes migratorios.

El dato que explica esa tensión es concreto. Según información obtenida por el Deportation Data Project, citada por KCUR / NPR Midwest Newsroom, los arrestos migratorios aumentaron con fuerza desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. Estados como Iowa, Missouri, Kansas, Oklahoma y Texas registraron incrementos superiores al 30% mientras se intensificaban las operaciones de ICE.

El Deportation Data Project obtiene datos directamente de agencias migratorias del gobierno estadounidense mediante solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información, conocida como FOIA. Es decir, son “datos gubernamentales proporcionados por ICE en respuesta a una solicitud FOIA”.

El miedo se mueve fuera de las grandes ciudades

Durante años, las redadas migratorias se asociaron sobre todo con grandes áreas urbanas y estados fronterizos. Pero la nueva fotografía es más amplia. El temor se extendió por ciudades medianas, zonas rurales, corredores agrícolas, restaurantes, fábricas, iglesias, escuelas y pequeños comercios del Midwest y las Grandes Llanuras.

KCUR reportó que, aunque las redadas federales bajaron del radar mediático, comunidades inmigrantes de esa región siguen en alerta. El aumento no se concentra en un solo punto: Iowa, Missouri, Kansas, Oklahoma y Texas aparecen como estados donde los arrestos crecieron más de 30%, según los datos analizados por el Deportation Data Project.

En Missouri, el impacto ya se veía antes. KCUR informó en abril que más de 3,200 personas de casi 80 países habían sido arrestadas por ICE en el estado desde enero de 2025, de acuerdo con nuevas cifras obtenidas a través de una demanda de registros públicos y difundidas por el Deportation Data Project.

La lectura para las comunidades inmigrantes es clara: el riesgo ya no se percibe solo en la frontera o en ciudades santuario muy visibles. También aparece en estados donde la colaboración local con autoridades federales puede hacer que una detención de tránsito, un arresto menor o una visita a un tribunal termine en un proceso migratorio.

No son redadas masivas: el cambio en las detenciones migratorias en Texas que genera temor Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Texas, uno de los focos más sensibles

Texas ocupa un lugar central por su peso migratorio, su frontera con México y la magnitud de su población latina. Pero también porque combina grandes ciudades, zonas rurales, industrias con alta presencia de trabajadores inmigrantes y una política estatal de cooperación más dura con el enforcement federal.

Para muchas familias, la preocupación no es abstracta. Una redada o arresto puede significar separación familiar, pérdida inmediata de ingresos, dificultad para pagar renta, niños que quedan sin uno de sus cuidadores y procesos legales difíciles de costear.

Aunque el aumento de arrestos no significa que todos los inmigrantes estén bajo el mismo nivel de riesgo, sí cambia el clima social. El miedo a ICE puede modificar decisiones diarias: llevar o no a los hijos a la escuela, ir o no al médico, denunciar o no un delito, manejar o no hacia el trabajo.

Puedes ver: Cómo es vivir con miedo al ICE

No todas las operaciones son “redadas” tradicionales

Uno de los puntos importantes es distinguir entre redadas masivas y arrestos migratorios. Muchas detenciones no ocurren como los operativos que la gente imagina —agentes entrando a un sitio de trabajo o rodeando un vecindario—, sino a partir de contactos con autoridades locales, detenciones previas, controles, tribunales o acciones focalizadas.

El Deportation Data Project recopila y procesa datos de arrestos, órdenes de detención, detenciones, encuentros y expulsiones de ICE, con información disponible hasta comienzos de marzo de 2026 en su última actualización de datos.

Puedes ver: Redadas en Las Vegas: qué está pasando realmente y a quiénes está buscando ICE

También hay señales de que el patrón nacional ha cambiado con rapidez. Spectrum Local News reportó que los arrestos de ICE alcanzaron un pico cercano a 40,000 en diciembre y que luego cayeron casi 12% tras cambios internos y críticas por tácticas federales, según datos proporcionados al Deportation Data Project y analizados por The Associated Press.

Eso no elimina el impacto. Aun con bajas posteriores, los niveles de enforcement siguen siendo suficientemente altos como para sostener el temor en comunidades inmigrantes.

i una persona es detenida, la recomendación de organizaciones legales es pedir hablar con un abogado, no firmar documentos que no entienda y solicitar intérprete si lo necesita. Crédito: LM Otero | AP

Puedes ver: ¿Te pueden arrestar sin orden judicial?

Qué deben saber los inmigrantes si ICE llega a casa o al trabajo

La parte de servicio es clave: conocer derechos no detiene por sí solo una redada, pero puede evitar errores graves.

La ACLU recuerda que las personas tienen derechos constitucionales en Estados Unidos sin importar su estatus migratorio. Entre ellos, el derecho a guardar silencio y no hablar sobre estatus migratorio o ciudadanía con agentes sin consultar con un abogado.

Si agentes de ICE llegan a una casa, organizaciones de derechos civiles recomiendan no abrir la puerta automáticamente. La ACLU indica que una persona puede pedir que muestren la orden por debajo de la puerta o a través de una ventana. Para entrar sin consentimiento, los agentes necesitan una orden judicial válida firmada por un juez; una orden administrativa de ICE no equivale a una orden judicial para ingresar a una vivienda.

El National Immigrant Justice Center también advierte que las personas tienen derecho a permanecer en silencio y que cualquier cosa que digan puede usarse luego en una corte migratoria. La organización recomienda no abrir la puerta a agentes migratorios sin una orden firmada por un juez y enseñar a los niños a no abrir la puerta.

En un lugar de trabajo, la recomendación básica es mantener la calma, no correr, no discutir y no resistirse. ACLU DC señala que ICE necesita una orden judicial o permiso del empleador para entrar en áreas privadas del negocio, como una cocina o depósito no abierto al público.

Puedes ver: ICE renuncia a la capacitación exprés de sus nuevos agentes.

Qué hacer si alguien es detenido por ICE

Si una persona es detenida, la recomendación de organizaciones legales es pedir hablar con un abogado, no firmar documentos que no entienda y solicitar intérprete si lo necesita. También conviene que la familia tenga a mano el número de extranjero, conocido como A-number, si la persona ya tiene expediente migratorio.

La ACLU insiste en otro punto práctico: no mentir, no presentar documentos falsos y no afirmar falsamente ser ciudadano estadounidense. Esas decisiones pueden empeorar el caso migratorio y traer consecuencias legales más graves.

Este tipo de información no reemplaza asesoría legal. Pero sí ayuda a preparar un plan familiar: quién recoge a los niños, dónde están los documentos importantes, a qué abogado llamar y qué persona de confianza puede actuar si alguien no vuelve del trabajo o de una cita judicial.

Puedes ver:

Niños con miedo de ir a la escuela: pediatras alertan sobre el impacto de las redadas en EE.UU.

¿Hay nacionalidades más controladas por las autoridades migratorias de EEUU?

Redadas en Las Vegas: qué está pasando realmente y a quiénes está buscando ICE

Texas endurece controles en construcción: qué pasa si trabajas sin licencia desde el 1 de mayo