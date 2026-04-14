Texas endurece controles en construcción: qué pasa si trabajas sin licencia desde el 1 de mayo

Trabajar en la construcción en Texas ha sido, durante años, una de las principales puertas de entrada laboral para miles de migrantes en Estados Unidos. Sin embargo, a partir del 1 de mayo de 2026, ese escenario podría volverse más complejo.

Una nueva regulación estatal —impulsada en un contexto de mayor presión sobre el mercado laboral y el control migratorio— refuerza las exigencias en torno a licencias y certificaciones en ciertos trabajos de construcción. El cambio no afecta a todos por igual, pero sí introduce un factor de riesgo que antes muchos pasaban por alto.

Según establece la Comisión de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés), desde “será un requisito demostrar el estatus legal para poder acceder a una licencia profesional”.

La normativa se aprobó de manera unánime en una votación que realizó la TDLR el último 24 de marzo y endurece los controles sobre los trabajos en construcción que requieren licencia. No todos la necesitan, pero, en los que sí la requieren, estos documentos se vuelven determinantes.

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Qué cambia desde el 1 de mayo en Texas

El eje de la nueva normativa es claro: mayor control sobre quién está habilitado para trabajar en determinadas tareas dentro de la construcción.

En la práctica, esto implica más inspecciones en obras, verificación de licencias o certificaciones específicas y mayor responsabilidad para contratistas y empleadores.

No todos los trabajos requieren licencia, pero los que sí la exigen ahora estarán más vigilados.

Qué trabajos pueden requerir licencia

En Texas, ciertas actividades dentro de la construcción ya estaban reguladas, pero ahora el cumplimiento se vuelve más estricto. Entre ellas:

Electricidad.

Plomería.

HVAC (aire acondicionado y calefacción).

Algunos trabajos estructurales especializados.

Estas áreas suelen requerir certificaciones estatales o permisos específicos para operar legalmente.

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Riesgos para quienes trabajan sin licencia

El punto más sensible es el impacto en trabajadores migrantes, muchos de los cuales acceden al sector sin cumplir todos los requisitos formales. Los principales riesgos incluyen:

Multas o sanciones.

Pérdida del empleo.

Problemas legales adicionales si hay inspecciones.

Mayor exposición a explotación laboral (trabajos informales, sin protección).

En algunos casos, el problema no es solo la falta de licencia, sino trabajar para empleadores que no cumplen la normativa.

Qué documentos acepta Texas para obtener una licencia profesional

Uno de los puntos clave de la nueva exigencia en Texas es demostrar presencia legal en el país al momento de solicitar ciertas licencias laborales.

Según detalla la TDLR, existen varias opciones válidas para acreditar este requisito. Estos son los documentos que se pueden presentar:

Licencia de conducir o identificación estatal que cumpla con los estándares de REAL ID .

. Pasaporte de Estados Unidos.

Tarjeta de identificación militar estadounidense.

Licencia de armas emitida por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS).

Documentos migratorios emitidos por agencias federales que confirmen presencia legal y autorización de trabajo, como el Department of Homeland Security (DHS), la U.S. Citizenship y/o Immigration Services (USCIS).

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Por qué este tema preocupa a la comunidad latina

La construcción es uno de los sectores con mayor presencia de trabajadores latinos en EE.UU. En estados como Texas, representa una fuente clave de ingresos para familias migrantes.

El endurecimiento de controles puede generar menos oportunidades laborales informales, mayor presión sobre trabajadores sin documentación completa y cambios en la dinámica de contratación.

Lo que muchos no están teniendo en cuenta

Un punto crítico —y poco mencionado— es que la responsabilidad no recae solo en el trabajador.

Los contratistas y empleadores también pueden enfrentar sanciones si contratan personal sin las licencias requeridas para ciertas tareas. Esto podría llevar a controles más estrictos incluso antes de contratar.

Qué pueden hacer los trabajadores

Frente a este escenario, especialistas recomiendan verificar si el trabajo que realizas requiere licencia y consultar con autoridades locales o asociaciones del sector. También es clave evitar tareas reguladas sin certificación y buscar programas de capacitación o certificación accesibles.

En síntesis, el cambio en Texas no prohíbe trabajar en construcción, pero sí eleva los riesgos para quienes lo hacen sin cumplir ciertos requisitos.

La clave es saber qué trabajos requieren licencia y anticiparse a los controles.

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