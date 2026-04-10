Redadas en Texas por documentos falsos: cómo operan las redes que consiguen empleo con identidades robadas

Las detenciones recientes en Texas por uso de documentos falsos para trabajar no son hechos aislados. Forman parte de una estrategia más amplia de control migratorio y laboral en Estados Unidos. Según reportes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), los operativos se concentran en sectores como hotelería, construcción y servicios, donde se detectaron irregularidades en la verificación de identidad y autorización de empleo.

Autoridades en Texas investigan redes de fraude con documentos falsos e identidades robadas para trabajar en Estados Unidos. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Caso reciente en Texas: una red de identidades falsas y documentos falsificados

Un caso reciente en Texas muestra cómo operan estas redes en la práctica. En el condado de Bexar, autoridades arrestaron a Lloyd Marshal Garza (42) y José Roel Ávila (23) tras desmantelar una operación de robo de identidad y falsificación de documentos.

La investigación comenzó cuando una persona recibió una notificación por la compra de un vehículo que nunca había realizado. A partir de ahí, los agentes descubrieron un esquema más amplio. Según la policía local, los sospechosos utilizaban identidades robadas para realizar compras. Contaban con documentos falsos y herramientas de falsificación y manejaban información de múltiples víctimas.

Durante los operativos, se encontraron identificaciones falsas, correo robado, equipos para producir documentos y listados con datos personales de víctimas.

Uno de los detenidos señaló a un tercer sospechoso como el responsable de crear los documentos, lo que reforzó la idea de que no se trata de casos aislados, sino de redes organizadas.

Cómo funcionan estas redes de documentos falsos en Texas

Detrás de cada caso hay un mecanismo que se repite. No se trata solo de una persona que “miente”, sino de un sistema informal que facilita el acceso a trabajo en contextos restrictivos.

El esquema suele incluir:

Venta de números de Seguro Social o identidades robadas.

Documentos falsificados (green cards, permisos de trabajo).

Intermediarios que conectan trabajadores con empleadores.

Empresas que no verifican correctamente la documentación.

El formulario I-9 —obligatorio en EE.UU.— es el punto clave. Según el U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), los empleadores deben revisar documentos válidos, pero no están obligados a detectar falsificaciones sofisticadas.

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El dato que explica por qué el fraude sigue creciendo

El uso de identidades falsas para trabajar no ocurre en el vacío. Forma parte de un problema mucho más amplio en Estados Unidos. Según la Federal Trade Commission, en 2024 se registraron más de 1,1 millones de reportes de robo de identidad, una de las categorías más frecuentes de fraude en el país. En muchos de estos casos, los datos robados se utilizan para abrir cuentas, solicitar beneficios o acceder a empleo.

En paralelo, el Federal Bureau of Investigation (FBI) reportó pérdidas superiores a 12.500 millones de dólares por delitos digitales, lo que muestra la escala del ecosistema fraudulento en el que se insertan estas prácticas.

El punto clave: muchas de las identidades usadas no son inventadas, sino robadas a personas reales.

El rol de los empleadores: entre negligencia y complicidad

Las investigaciones muestran que no todos los casos son iguales. Algunos empleadores desconocen que los documentos son falsos, no aplican controles adecuados o ignoran señales de irregularidad.

Otros, en cambio, son acusados de facilitar o tolerar el fraude. El propio ICE sostiene que las auditorías laborales apuntan tanto a trabajadores sin autorización como a empresas que incumplen la ley.

El uso de identidades falsas para trabajar no ocurre en el vacío. Forma parte de un problema mucho más amplio en Estados Unidos. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Por qué el sistema de control no alcanza

Estados Unidos cuenta con herramientas para verificar empleo, pero no son infalibles. El sistema E-Verify, administrado por el U.S. Department of Homeland Security, procesa más de 40 millones de verificaciones laborales al año. Sin embargo, incluso las autoridades reconocen que los documentos falsificados de alta calidad pueden pasar controles básicos.

Además, el fraude se adapta rápido: cuando un método se detecta, aparece otro.

Por eso no sorprende cuando las autoridades detectan trabajadores que utilizaban identidades ajenas o documentación falsa para acceder a empleos en sectores con alta demanda. Es más: los patrones se repiten:

Documentos aparentemente válidos.

Contrataciones rápidas.

Falta de verificación profunda.

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Qué riesgos enfrentan los trabajadores

Para quienes usan documentación falsa, las consecuencias pueden ser graves. Pueden sufrir procesos penales por fraude o robo de identidad, e incluso llegar a la deportación u otro tipo de restricciones migratorias.

Las autoridades y expertos en tema migratorios subrayan la importancia de trabajar con los papeles en regla y evitar la propuesta de esas redes que operan de manera criminal.

Los atajos ante la necesidad de trabajar

Pero, más allá de los operativos, el fenómeno refleja una tensión estructural: la necesidad de trabajar frente a un sistema migratorio restrictivo. Mientras exista esa brecha y no asomen otro tipo de mecanismos de inclusión, las redes de documentos falsos seguirán operando.

Porque las redadas en Texas muestran solo la superficie de un problema más profundo. El fraude con documentos para trabajar no es un hecho aislado, sino parte de un sistema alimentado por la demanda laboral, el robo de identidad y fallas en los controles.

En ese contexto, las cifras oficiales dejan claro que no se trata de casos puntuales, sino de un fenómeno en expansión.

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