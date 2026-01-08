El robo de identidad es uno de los delitos financieros más comunes en Estados Unidos y afecta cada año a millones de personas, especialmente a inmigrantes y trabajadores que comparten información personal para trámites, empleos o servicios. Conocer qué es el robo de identidad y cómo evitarlo es clave para proteger tu dinero, tu crédito y tu tranquilidad.

Cuando usas tu tarjeta de crédito en línea puedes correr el riesgo de ser estafado. Es importante que seas cuidadoso con tu información personal en ciertas páginas y sitios web. Crédito: voronaman | Shutterstock

¿Qué es el robo de identidad?

El robo de identidad ocurre cuando una persona obtiene y utiliza tu información personal sin tu autorización para cometer fraudes. Esto puede incluir tu nombre completo, Número de Seguro Social (SSN), ITIN, datos bancarios, contraseñas o información de tarjetas de crédito. Con esos datos, los delincuentes pueden abrir cuentas, solicitar préstamos, presentar impuestos falsos o realizar compras a tu nombre, muchas veces sin que lo notes. En ocasiones, las víctimas se dan cuenta cuando es demasiado tarde.

Tipos más comunes de robo de identidad

Existen varias formas en las que este delito puede manifestarse. El robo de identidad financiera es el más frecuente e implica el uso de tus datos para acceder a cuentas bancarias o tarjetas. El robo de identidad fiscal ocurre cuando alguien presenta una declaración de impuestos usando tu información. También existe el robo de identidad laboral, cuando se usan tus datos para conseguir empleo, y el robo de identidad médica, que implica el uso de tu seguro de salud.

Señales de alerta que no debes ignorar

Detectar el robo de identidad a tiempo puede reducir los daños y consecuencias. Algunas señales comunes incluyen cargos desconocidos en tus cuentas, llamadas de agencias de cobro por deudas que no reconoces, rechazo de créditos sin razón aparente o notificaciones del IRS sobre declaraciones que nunca presentaste.

También es una alerta recibir correos o cartas de bancos donde nunca has tenido cuentas o de tus propios bancos con enlaces sospechosos. Muchas entidades financieras advierten sobre este modelo de estafa.

¿Cómo ocurre el robo de identidad?

El robo de identidad puede suceder tanto en línea como fuera de internet. Los métodos más comunes incluyen correos electrónicos falsos que imitan a bancos o agencias oficiales, llamadas telefónicas fraudulentas, sitios web inseguros, robo de documentos físicos y filtraciones de datos en empresas. El uso de redes Wi-Fi públicas sin protección también aumenta el riesgo.

¿Cómo evitar el robo de identidad?

Prevenir el robo de identidad es posible si se toman medidas básicas de seguridad. Nunca compartas información personal por teléfono, correo electrónico o mensajes si no verificas la fuente. Usa contraseñas seguras y diferentes para cada cuenta, y actívalas con verificación en dos pasos cuando sea posible.

Revisa regularmente tus estados de cuenta bancarios y reportes de crédito para detectar movimientos sospechosos. Destruye documentos con información personal antes de desecharlos y evita llevar contigo papeles sensibles que no sean necesarios. Además, asegúrate de que los sitios web donde ingresas datos comiencen con “https”.

Las operaciones bancarias en línea, ya sea a través de la computadora o del teléfono móvil, implican ciertos riesgos. Crédito: Tero Vesalainen | Shutterstock

¿Qué hacer si eres víctima de robo de identidad?

Si confirmas que tu identidad fue robada, actúa de inmediato. Contacta a tu banco o institución financiera para bloquear cuentas y tarjetas. Cambia todas tus contraseñas y coloca una alerta de fraude en tu reporte de crédito. También es importante presentar un reporte ante la Comisión Federal de Comercio (FTC) y, en algunos casos, hacer una denuncia policial.

¿Por qué es importante proteger tu identidad en Estados Unidos?

El robo de identidad puede afectar tu historial crediticio durante años y dificultar el acceso a préstamos, vivienda o empleo. Para inmigrantes, el impacto puede ser aún mayor si se compromete información fiscal o laboral. Por eso, mantenerse informado y adoptar hábitos de seguridad es fundamental.

Conocer qué es el robo de identidad y cómo evitarlo te permite reducir riesgos y proteger tu futuro financiero en Estados Unidos. La prevención y la vigilancia constante son las mejores herramientas frente a este delito.

También te puede interesar

· ¿Habrá cheques del dividendo arancelario en enero? Cuidado con las estafas

· Cómo pagar menos por el seguro del auto sin perder cobertura

· ¿Es malo tener muchas tarjetas de crédito? Expertos lo aclaran