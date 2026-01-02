Los 3 aspectos clave que debes saber antes de cobrar el Seguro Social en 2026

Hablar del Seguro Social suele generar dudas, temores y todo eso se puede multiplicar con mucha desinformación que navega en la web. Algunas personas creen que el programa está a punto de desaparecer. Otras piensan que conviene cobrarlo apenas sea posible. De cara a 2026, la realidad es más compleja y requiere tomar decisiones bien informadas. Antes de solicitar este beneficio, es fundamental entender cómo funcionan ciertas reglas que pueden impactar tu ingreso mensual de por vida y la estabilidad financiera de tu familia.

El Seguro Social sigue siendo una fuente sólida de ingresos para millones de jubilados. De hecho, quienes planean solicitarlo en 2026 podrían recibir pagos mensuales considerables. Sin embargo, el momento en que se solicita marca una diferencia importante. Estos son tres aspectos clave que debes tener claros antes de dar ese paso.

1. Cobrar temprano tiene un costo permanente

Si cumples 62 años en 2026, ya puedes solicitar el Seguro Social. Esa es la edad mínima para hacerlo. Sin embargo, cobrar temprano implica aceptar una reducción permanente en tus pagos mensuales.

La edad plena de jubilación es 67 años para la mayoría de los trabajadores actuales. Si solicitas el beneficio antes de llegar a esa edad, el monto se reduce mes a mes. Por ejemplo, si tu beneficio completo sería de $2,000 dólares mensuales a los 67 años, al cobrarlo a los 62 podrías recibir alrededor de $1,400 dólares. Eso representa una reducción cercana al 30%.

Antes de decidir, es clave revisar tus números. Si tus ahorros cubren la mayor parte de tus gastos, una reducción podría ser manejable. Pero si dependes en gran medida del Seguro Social para llegar a fin de mes, solicitarlo demasiado pronto puede dejarte corto durante toda tu jubilación.

2. Retrasar el cobro puede aumentar significativamente tu ingreso

No estás obligado a cobrar el Seguro Social en cuanto alcanzas la edad plena de jubilación. Si decides esperar, el programa ofrece créditos por jubilación retrasada. Estos incrementan tu beneficio en un 8% por cada año que postergues el cobro después de los 67 años.

Estos créditos se acumulan hasta los 70 años. Después de esa edad, no hay ventaja financiera en seguir esperando. Tampoco aplican para beneficios conyugales. Solo cuentan para el beneficio basado en tu propio historial laboral.

Siguiendo el ejemplo anterior, un beneficio de $2,000 dólares a los 67 años podría subir a aproximadamente $2,480 dólares mensuales si esperas hasta los 70. Eso equivale a $5,760 dólares adicionales al año. Además, el Seguro Social ajusta los pagos por costo de vida. Cuanto más alto sea tu beneficio inicial, mayor será el impacto positivo de esos aumentos anuales.

3. Tu decisión también afecta a tu pareja

Un punto que muchos pasan por alto es el impacto en los beneficios por sobrevivencia. Si estás casado y eres quien más ingresos generó, tu beneficio podría convertirse algún día en el ingreso principal de tu pareja.

El Seguro Social paga al cónyuge sobreviviente el mismo monto mensual que recibía o tenía derecho a recibir el trabajador fallecido. Si aseguras un beneficio de $2,000 dólares, ese será el pago mensual para tu pareja en caso de que faltes.

Por esa razón, cobrar temprano no solo reduce tu ingreso, también puede dejar a tu cónyuge con un beneficio más bajo durante el resto de su vida. Esto es especialmente relevante si tu pareja es más joven o tuvo ingresos significativamente menores.

Planear cuándo cobrar el Seguro Social no es solo una decisión personal. Es una estrategia financiera que puede afectar tu calidad de vida y la de tu familia por décadas. Con estos 3 aspectos clave, estamos seguros de que tomarás la mejor decisión sobre tus beneficios de jubilación.

También te puede interesar: