¿Eres cónyuge? Descubre si calificas para beneficios del Seguro Social

Si está cerca de la jubilación, es probable que esté considerando todas las opciones para garantizar una fuente de ingresos estable en su retiro; uno de los aspectos más importantes de la planificación de la jubilación es saber cuánto puede esperar recibir en beneficios del Seguro Social.

Si está casado, una de las preguntas clave que podría estar haciéndose es si le conviene más solicitar sus propios beneficios o basarse en el historial laboral de su cónyuge para obtener una mayor cantidad.

Aquí le explicamos todo lo que necesita saber sobre los beneficios conyugales del Seguro Social, los requisitos de elegibilidad y cómo maximizar sus ingresos de jubilación.

¿Qué son los beneficios conyugales del Seguro Social?

Los beneficios conyugales permiten a los cónyuges recibir hasta el 50% de lo que su pareja recibiría al alcanzar la edad plena de jubilación (FRA). Para la mayoría de los estadounidenses, esa edad es de 66 o 67 años, dependiendo del año de nacimiento. Si su cónyuge tiene un historial laboral más robusto o ha ganado más durante su vida, solicitar los beneficios conyugales puede ser una opción más beneficiosa.

Por ejemplo, si su cónyuge recibiría $3,500 al mes al llegar a la edad de jubilación completa, usted podría recibir hasta $1,750 al mes como beneficio conyugal. Esto puede representar un incremento importante en sus ingresos, especialmente si no ha trabajado lo suficiente como para calificar por su propio historial laboral.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar beneficios conyugales?



Edad mínima : Para solicitar beneficios conyugales, debe tener al menos 62 años . Sin embargo, si solicita beneficios a los 62, solo podrá recibir entre el 32.5% y el 35% de la cantidad total que su cónyuge recibiría en la edad de jubilación plena.

: Para solicitar beneficios conyugales, debe tener al menos . Sin embargo, si solicita beneficios a los 62, solo podrá recibir entre el de la cantidad total que su cónyuge recibiría en la edad de jubilación plena. ¿Cuándo puede recibir el 50%? Si cuida a un hijo menor de 16 años o con discapacidad que también califica para beneficios del Seguro Social, puede recibir hasta el 50% de los beneficios de su cónyuge a cualquier edad.

Si cuida a un hijo menor de 16 años o con discapacidad que también califica para beneficios del Seguro Social, puede recibir hasta el de los beneficios de su cónyuge a cualquier edad. Su cónyuge debe estar cobrando : Para solicitar los beneficios conyugales, su cónyuge debe haber comenzado a recibir sus propios beneficios de jubilación o discapacidad.

: Para solicitar los beneficios conyugales, su cónyuge debe haber comenzado a recibir sus propios beneficios de jubilación o discapacidad. Matrimonio de al menos un año: Debe estar casado con su cónyuge al menos un año para ser elegible, salvo que ya tenga un hijo con él. Esto también se aplica en el caso de matrimonios del mismo sexo.

¿Y si está divorciado? Beneficios conyugales para cónyuges divorciados

Las personas divorciadas también tienen derecho a recibir beneficios conyugales basados en el historial laboral de su expareja, siempre que cumplan ciertos requisitos:

Edad mínima de 62 años : Al igual que los cónyuges actuales, los cónyuges divorciados deben tener al menos 62 años para recibir beneficios, aunque hay algunas excepciones.

: Al igual que los cónyuges actuales, los cónyuges divorciados deben tener al menos 62 años para recibir beneficios, aunque hay algunas excepciones. Mínimo 10 años de matrimonio : Debe haber estado casado con su expareja al menos 10 años y divorciado durante al menos 2 años.

: Debe haber estado casado con su expareja al menos 10 años y divorciado durante al menos 2 años. Expareja recibiendo beneficios: Su expareja debe estar recibiendo sus propios beneficios de jubilación o discapacidad, aunque si ha sido elegible y no ha solicitado, puede pedirlos si ha estado divorciado por más de dos años.

¿Cuándo puede recibir más beneficios?

Existen estrategias poco conocidas que podrían aumentar sus beneficios de jubilación. Por ejemplo, aprender a maximizar sus beneficios del Seguro Social podría generarle hasta $23,760 adicionales al año. Para ello, es importante crear una cuenta gratuita en My Social Security donde podrá conocer con precisión sus beneficios estimados y compararlos con los de su cónyuge.

¿Cómo calcular los beneficios conyugales y personales?

El cálculo de los beneficios puede parecer confuso, pero es sencillo compararlo a través de la cuenta en línea de My Social Security. Esta herramienta le permite verificar cuánto recibiría si comienza a recibir beneficios a los 62, 67 o 70 años. Luego, puede comparar esos beneficios con los de su cónyuge. Si su cónyuge tiene un historial laboral más lucrativo, pedir los beneficios conyugales podría ser la mejor opción.

Beneficios adicionales para la jubilación

A medida que más estadounidenses se enfrentan al reto de planificar su jubilación, muchos se encuentran con que su ahorro para la jubilación no es suficiente. Es aquí donde los beneficios del Seguro Social pueden ser la clave para asegurar una jubilación cómoda. Si bien no es la única fuente de ingresos, solicitar la opción más beneficiosa de estos beneficios es un paso fundamental para optimizar su pensión.

Si desea obtener más detalles sobre cómo maximizar sus beneficios del Seguro Social y aprender sobre estrategias efectivas para mejorar su situación financiera en la jubilación, le invitamos a unirse a Stock Advisor para acceder a más consejos y herramientas que le ayudarán a asegurar una jubilación más tranquila y financieramente estable.

Sigue leyendo: