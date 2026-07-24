ICE arresta a inmigrante que, desde hace cinco años, trabajaba como sobrecargo de Southwest Airlines

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a un inmigrante jamaiquino que, desde hace cinco años, trabaja como auxiliar de vuelo de Southwest Airlines.

El Sindicato de Trabajadores del Transporte de Estados Unidos (TWU) dio a conocer que, cuando regresaba de un viaje de trabajo, Lorenzo “Enzo” Thompson fue privado de su libertad, el 14 de julio en el Aeropuerto Internacional de Nashville, Tennessee.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la persona detenida ingresó al país a través de Miami, Florida.

Presuntamente, el 17 de abril de 2021, presentó con un documento que le permitía permanecer seis meses en Estados Unidos.

Sin embargo, al vencer el plazo no abandonó el país y eso lo convirtió en un extranjero carente de estatus legal con opción de ser deportado una vez que las autoridades concluyan su proceso.

Mientras tanto, permanece bajo custodia en un centro de detención ubicado en el estado de Misisipi, lugar al cual fue trasladado desde Tennessee a la espera de que se determine su situación legal.

Se han incrementado los operativos antinmigrantes al interior de algunos de los aeropuertos más importantes de Estados Unidos. (AP Photo/Ted Shaffrey)

En una entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC 5, Edward Marq, auxiliar de vuelo y compañero de sindicato del jamaiquino detenido, aseguró que el movimiento sindical defiende desde hace tiempo que “la solidaridad debe existir sin importar la raza, la religión o el estatus migratorio”.

Por su parte, Kristin Foster, amiga del caribeño en riesgo de ser enviado de regreso a su país, inició una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe en espera de obtener el dinero necesario para cubrir los costos de su defensa legal.

“Lorenzo siempre ha sido el primero en ayudar a los demás, sin pedir nada a cambio”, escribió.

Presuntamente, Thompson carece de antecedentes penales y, de lo poco que se conoce de su persona, es que abandonó la nación donde nació y vivió la mayor parte de su vida debido a los problemas de inseguridad que ponían en riesgo su integridad.

A pesar de cumplir cada paso legal en su proceso para obtener una hipotética ciudadanía, las autoridades estadounidenses consideran su situación migratoria es irregular, lo cual justifica su detención.

Sigue leyendo:

• La comunidad de L.A. protesta contra las muertes y el daño causado por ICE

• Tribunal ordena mejoras en un centro de detención inmigrantes donde han muerto cuatro personas

• Autoridades sanitarias investigan contagios de tuberculosis en un centro de detención de inmigrantes

• Denuncian abusos en detenidos que fueron trasladados de Alligator Alcatraz a Miami