Denuncian abusos en detenidos que fueron trasladados de Alligator Alcatraz a Miami

El cierre del centro de detención para inmigrantes conocido como Alligator Alcatraz, en los Everglades de Florida, no puso fin a las denuncias sobre las condiciones de reclusión de cientos de migrantes. Por el contrario, familiares y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes aseguran que muchos de los detenidos trasladados al Centro Federal de Detención (FDC), en el centro de Miami, enfrentan ahora un panorama igual o incluso más preocupante.

Frente a las instalaciones federales, decenas de familiares exigieron una investigación independiente y una inspección urgente para verificar las condiciones en las que permanecen los migrantes. Los manifestantes denunciaron hacinamiento, altas temperaturas, problemas en el suministro de agua, falta de atención médica y presuntas represalias contra quienes han denunciado los abusos.

De acuerdo con los testimonios recopilados por organizaciones comunitarias, algunas celdas con capacidad para unas 50 personas albergan hasta 97 detenidos, mientras que varios internos se han visto obligados a beber agua de los lavabos debido a fallas temporales en el sistema de suministro.

??Familiares de migrantes trasladados desde el clausurado centro migratorio 'Alligator Alcatraz' denunciaron hacinamiento y condiciones "inhumanas", y exigieron a las autoridades locales inspecciones inmediatas.https://t.co/EtgVWvN4ot — Canal 44 (@CANAL44TV) July 16, 2026

Organizaciones afirman que el cierre solo cambió el lugar de la detención

La protesta fue convocada por The Workers Circle, agrupación que durante casi un año realizó vigilias frente a Alligator Alcatraz para exigir el cierre del complejo migratorio. Sus representantes sostienen que la clausura de esas instalaciones únicamente trasladó el problema a otros centros de detención del país.

Alexandra Orellana, de la Coalición de Inmigrantes de Florida, aseguró que los migrantes pasaron “de una pesadilla a otra”, mientras que activistas del American Friends Service Committee insistieron en que las condiciones denunciadas evidencian problemas estructurales en el sistema de detención migratoria.

Familiares de los internos y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes se concentraron este miércoles frente a las instalaciones federales para denunciar condiciones de reclusión que califican de “inhumanas” y exigir inspecciones inmediatas. Crédito: Alberto Boal | EFE

Entre los casos expuestos figura el de Marlon Cervelo Trujillo, detenido tras acudir a una cita con autoridades migratorias. Su esposa, Judith Castellanos, afirmó que su esposo permanece en una instalación de alta seguridad pese a no enfrentar cargos criminales.

Otro de los testimonios corresponde a Annett Uset Dumont, quien denunció que su esposo, Daikel Dumont Rodríguez, fue enviado a aislamiento después de que ella hablara públicamente sobre las condiciones del centro en un medio de comunicación local. Según su versión, un funcionario le indicó que la medida obedecía a que el detenido había “hablado con las noticias”.

Asimismo, familiares de personas con enfermedades crónicas expresaron preocupación por la supuesta falta de medicamentos y de atención médica especializada dentro del centro.

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Alligator Alcatraz fue desmantelado por completo tras múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos de personas migrantes.



El gobernador de #Florida, Ron DeSantis, informó que el cierre de las instalaciones concluyó el mes pasado y aseguró que,? pic.twitter.com/StaSgFkuwR — Punto de Referencia (@MXReferencia) July 16, 2026

Autoridades reconocen fallas, pero rechazan irregularidades permanentes

Las denuncias coinciden con un reportaje difundido por el canal Local 10 News, que obtuvo testimonios de familiares y de un detenido que aseguró que durante varios días el edificio permaneció sin aire acondicionado en pleno verano de Florida.

En respuesta, la Oficina Federal de Prisiones informó que el centro registró una avería en uno de los sistemas de enfriamiento, pero aseguró que el problema fue reparado y que actualmente el aire acondicionado funciona con normalidad. La dependencia también confirmó que la semana pasada hubo un problema de presión de agua, por lo que se distribuyó agua embotellada mientras se resolvía la falla.

Respecto a las denuncias sobre cucarachas e insalubridad, la agencia evitó pronunciarse sobre casos específicos y señaló que las instalaciones cuentan con un servicio permanente de control de plagas. El cierre definitivo de Alligator Alcatraz fue anunciado a finales de junio por el gobernador Ron DeSantis y el zar fronterizo Tom Homan, tras un año de funcionamiento.

Aunque el complejo fue desmantelado, organizaciones civiles sostienen que la controversia sobre las condiciones de detención de inmigrantes continúa y reclaman una mayor supervisión federal para garantizar el respeto a los derechos humanos.

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