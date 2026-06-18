Activistas denuncian falta de transparencia sobre el traslado de migrantes detenidos en “Alligator Alcatraz”

Organizaciones ambientalistas y defensoras de derechos civiles denunciaron la falta de transparencia de las autoridades federales y estatales sobre el futuro de los migrantes que permanecían detenidos en el centro conocido como “Alligator Alcatraz”, una polémica instalación migratoria ubicada en los Everglades de Florida, luego de que el gobierno confirmara el traslado de todos los internos ante el inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico.

Aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que los detenidos fueron reubicados en otros centros, grupos que mantienen una batalla legal contra la instalación advirtieron que el complejo sigue operativo y continúa representando riesgos ambientales para una de las zonas ecológicas más sensibles del sur de Florida.

Las organizaciones Friends of the Everglades y Center for Biological Diversity (CBD) sostienen que el traslado de los migrantes no significa el cierre definitivo del centro y afirman que las autoridades no han explicado qué ocurrirá con las instalaciones ni cómo se remediarán los posibles daños ambientales causados durante su funcionamiento.

“Estas instalaciones fueron concebidas a puerta cerrada, construidas sin participación pública y operadas en secreto. Ahora parecen estar siendo desmanteladas sin ninguna explicación sobre cómo será restaurado el sitio ni garantías de que cerrarán permanentemente”, señaló el abogado Paul J. Schwiep, representante legal de ambas organizaciones.

Statement from Friends of the Everglades Executive Director Eve Samples on detainees being removed from “Alligator Alcatraz.”https://t.co/TF6cb9dSZs — Friends of the Everglades (@FoEverglades) June 17, 2026

Continúa la batalla judicial por el centro de detención

Los grupos ambientalistas reiteraron que mantendrán activa la demanda presentada en 2025 contra las administraciones del presidente Donald Trump y del gobernador de Florida, Ron DeSantis, por la construcción y operación del centro de detención dentro de la Reserva Nacional Big Cypress, en pleno ecosistema de los Everglades.

Según los demandantes, la instalación fue levantada de manera acelerada sin cumplir con los procedimientos federales de evaluación ambiental exigidos por la ley. También sostienen que las operaciones afectaron hábitats de especies protegidas y generaron impactos sobre recursos naturales de la región.

Las organizaciones aseguran que, pese al traslado de los migrantes, en el lugar aún se observan equipos pesados, sistemas de iluminación activos y movimiento constante de materiales considerados potencialmente peligrosos. La directora ejecutiva de Friends of the Everglades, Eve Samples, calificó el proyecto como un fracaso costoso para los contribuyentes y afirmó que buscarán que las autoridades rindan cuentas por los daños ocasionados.

Por su parte, Earthjustice, organización que representa legalmente a varios de los demandantes, insistió en que el cierre temporal no elimina los riesgos existentes para el medio ambiente ni las responsabilidades legales derivadas de la construcción del complejo.

Incertidumbre sobre el futuro de los migrantes y de las instalaciones

La reubicación de los detenidos ocurrió en medio de la llegada de la temporada de huracanes y después de reportes que apuntaban a un elevado costo operativo del centro, estimado en más de un millón de dólares diarios. Sin embargo, las declaraciones recientes de DeSantis dejaron abierta la posibilidad de que la instalación vuelva a utilizarse en el futuro. El gobernador rechazó que el complejo haya sido abandonado por completo y destacó que durante su funcionamiento permitió procesar a cerca de 25,000 migrantes.

La incertidumbre sobre el destino de las personas trasladadas y la falta de información sobre el futuro del centro han generado nuevas críticas entre activistas y defensores de derechos humanos. Además de exigir el cierre permanente de “Alligator Alcatraz”, los grupos demandantes buscan que las autoridades federales y estatales implementen un plan integral de restauración ambiental para la zona afectada.

El caso regresará a los tribunales en las próximas semanas, donde las organizaciones esperan obtener órdenes judiciales que obliguen al gobierno a reparar cualquier daño ambiental y a transparentar las decisiones relacionadas con una instalación que, desde su apertura, estuvo rodeada de controversia por sus implicaciones migratorias, económicas y ecológicas.

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