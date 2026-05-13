Ron DeSantis acepta que el centro de detención de inmigrantes Alligator Alcatraz será desmontado

Ron DeSantis, gobernador de Florida, reconoció que el centro de detención de inmigrantes Alligator Alcatraz dejará de operar y será desmontado en las próximas semanas.

Las instalaciones montadas con el objetivo de mantener privados de la libertad a extranjeros carentes de estatus legal en Estados Unidos abrieron sus puertas en julio de 2025, esto después de una visita del presidente Donald Trump a los Everglades, un sitio natural rodeado de pantanos, caimanes y otros reptiles.

Desde entonces, Alligator Alcatraz no dejado de ser objeto de críticas inicialmente provenientes de ambientalistas señalando un presunto daño al ecosistema natural del sitio.

Sin embargo, los comentarios negativos más fuertes surgieron de organizaciones defensoras de los derechos humanos al señalar que los inmigrantes detenidos recibían un trato inhumano.

Durante un discurso emitido en la ciudad de Titusville, Ron DeSantis expresó que el proyecto para mantener en resguardo a los extranjeros carentes de estatus legal detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) siempre se concibió como algo temporal.

“No construimos ningún sitio permanente ahí porque sabíamos que iba a ser temporal. Ahora, no he recibido ninguna palabra oficial sobre que no van a mandar a extranjeros ilegales ahí”, mencionó.

Alligator Alcatraz será desmontando, pero quedará guardado en la memoria de miles de inmigrantes que fueron retenidos allí antes de ser deportados. (Crédito: Rebecca Blackwell / AP)

El republicano cuyo mandato se encuentra en la recta final elogió que en 10 meses de operar en Alligator Alcatraz se alcanzó una cifra récord de deportaciones.

“El DHS no tenía la habilidad de mantener a estos extranjeros ilegales que estábamos aprehendiendo. Así que, porque hicimos eso con su apoyo y su reembolso, pudimos procesar y deportar a 22,000 que, de otra forma, habrían salido de nuevo a comunidades de Florida”, subrayó.

No obstante, el punto controversial para el gobierno de Florida es que no recibió ni un dólar de los $608 millones gastados hasta el momento para mantener funcionando al centro de detención ubicado en el corazón del humedal los Everglades, una reserva ecológica en el sur de Florida.

En espera de un aviso oficial, se proyecta que, durante las próximas semanas, los inmigrantes detenidos serán trasladados a otras instalaciones y paulatinamente la actividad en Alligator Alcatraz irá disminuyendo hasta cerrar de manera permanente.

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