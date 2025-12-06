Amnistía Internacional documenta hacinamiento y maltrato detectado en Alligator Alcatraz

Amnistía Internacional presentó un informe en el cual denuncia hacinamiento y maltrato descubierto en el centro de detección para extranjeros carentes de estatus legal conocido como Alligator Alcatraz.

Durante una visita realizada por personal de la organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos, encontró varias anomalías en las instalaciones ubicadas en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, en el área de Ochopee, Florida, dentro de la Reserva Nacional Big Cypress, en los Everglade.

En un informe de 61 páginas le brinda especial atención a una jaula de 60 x 60 cm denominada “la caja”, la cual está ubicada en el patio de Alligator Alcatraz.

Allí se mantiene a las personas inmovilizadas en el suelo durante horas exponiéndolas a elevadas temperaturas, a las picaduras de insectos que moran en los pantanos cercanos y sin permitirles al menos hidratarse.

Previo a la visita efectuada en septiembre, Amnistía Internacional había recibido varias quejas de familiares de extranjeros detenidos en Alligator Alcatraz sobre el maltrato físico y psicológico que sufren mientras permanecen privados de su libertad por carecer de documentación para avalar su estancia en Estados Unidos.

Alligator Alcatraz es considerado por el gobierno como un modelo de centro de detención a replicar. (Crédito: Rebecca Blackwell / AP)

Así que uno de los objetivos de su inspección consistió en averiguar si las denuncias estaban fundamentales, lo cual corroboró al entrevistar a algunos detenidos.

“Las condiciones de ‘la caja’… probablemente causarían dolor y sufrimiento físico y psicológico severo. Amnistía Internacional considera que el uso de ‘la caja’ como forma de castigo en ‘Alligator Alcatraz’ constituye tortura”, se indica en el informe.

No obstante, el listado de anomalías detectadas es larga y controversial, pues contradice a lo señalado por las autoridades al señalar “condiciones inhumanas e insalubres, incluidos inodoros desbordados con materia fecal filtrándose hacia donde la gente duerme, acceso limitado a duchas, exposición a insectos sin medidas de protección, luces encendidas las 24 horas del día, comida y agua de mala calidad y falta de privacidad”.

Amnistía Internacional también documentó el uso sistemático y prolongado de grilletes en personas detenidas por motivos de inmigración, tanto en centros de detención como durante el traslado entre instalaciones, lo que constituye un trato cruel, inhumano y degradante, y puede equivaler a tortura u otros malos tratos”, detalló el informe.

