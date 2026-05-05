“Se avecinan deportaciones masivas de inmigrantes”, anticipa Tom Homan, zar fronterizo

Tom Homan reaccionó ante algunos comentarios vertidos por opositores a la administración Trump señalando que las deportaciones de inmigrantes se están quedando muy por debajo de las proyecciones dadas a conocer del año pasado y anticipó la aceleración de estas a nivel masivo.

“Para aquellos que dicen que ‘el presidente Trump se está debilitando en materia de deportaciones masivas’, no tienen ni idea de lo que están hablando. Aún no han visto nada. Este va a ser un buen año. Se avecinan deportaciones masivas”, indicó durante su intervención en la Exposición de Seguridad Fronteriza efectuada en Phoenix, Arizona.

El zar fronterizo incluso mencionó haber intercambiado puntos de vista a primera hora de la mañana con Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional (DHS), para acordar cómo se implementará la estrategia migratoria en los próximos meses.

A diferencia del trabajo llevado a cabo por Kristi Noem al frente de la agencia federal, el republicano de Oklahoma no ha parado de trabajar, pero sus operaciones se llevan a cabo con mayor planeación y menor exposición pública, en gran medida para evitar nuevos roses con los ciudadanos que se oponen a la detención de extranjeros carentes de estatus legal.

El enfoque de Mullin es tratar de restar gran parte de la tensión experimentada meses atrás en ciudades como Chicago, Minneapolis y Los Ángeles.

El zar fronterizo vislumbra meses complicados para los extranjeros carentes de estatus legal en Estados Unidos. (Crédito: Andrés Leighton / AP)

No obstante, el objetivo de Homan continúa siendo el mismo, que las amenazas a la seguridad pública y a la delincuencia figuren como prioridad.

“No me importa cuánto tiempo lleves aquí; si entraste ilegalmente a este país, hiciste trampa. Engañaste al sistema.

Verán un aumento de las detenciones indirectas y más agentes en sus barrios, porque ustedes nos obligaron a llegar a esta situación”, expresó como un aviso de advertencia dirigido a los inmigrantes que llevan años sin poder legalizar su estadía en el territorio estadounidense.

Aunque reconoció que entre el 35% y el 40% de los inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante el segundo mandato de Trump no tienen antecedentes penales, Homan considera que es la única manera de “enviar un mensaje al mundo entero” apuntando hacia el final de la tolerancia de ingresar sin la documentación debida a Estados Unidos.

“Sencillamente no me importa lo que la gente piense de mí. Nunca me ha importado ni me importará”, puntualizó el zar fronterizo.

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