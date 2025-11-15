Zar fronterizo reprende a obispos católicos por condenar las deportaciones masivas de inmigrantes

Tomas Douglas Homan, nombrado por el presidente Donald Trump como zar fronterizo, reprendió a la Conferencia de Obispos Católicos por condenar las deportaciones masivas de inmigrantes, las cuales afirma son necesarias para garantizar la seguridad nacional.

A través de un “Mensaje Especial” emitido el miércoles, la Conferencia de Obispos Católicos condenó la represión del gobierno de Donald Trump ejercida hacia los inmigrantes como un ataque a la “dignidad humana otorgada por Dios”, y abogaron por una “reforma significativa de las leyes de inmigración” en Estados Unidos.

“Nos entristece el estado del debate actual y la estigmatización de los inmigrantes. Nos inquietan las condiciones en los centros de detención y la falta de acceso a la atención pastoral. Lamentamos que algunos inmigrantes en Estados Unidos hayan perdido arbitrariamente su estatus legal.

Nos duele ver a padres que temen ser detenidos al llevar a sus hijos a la escuela y consolar a familiares que ya han sido separados de sus seres queridos”, indica parte de la misiva.

Dichos señalamientos de los líderes religiosos surgieron ante la orden girada por el Papa León XIV para que expusieran abiertamente su preocupación por la agenda de deportaciones masivas del presidente Trump.

En respuesta, durante un encuentro con los medios informativos, el cual tuvo lugar en la Casa Blanca, Tom Homan expuso que la percepción de los religiosos católicos es inadecuada, pues deportar a quienes representan un riesgo para la seguridad estadounidense resulta necesario y por ello se continuará adelante con la encomienda del mandatario de la nación.

“Soy católico de toda la vida, pero lo digo no solo como zar de la frontera, sino también como católico: ¡La Iglesia Católica está equivocada! Una frontera segura salva vidas. Vamos a hacer cumplir la ley y, al hacerlo, salvaremos muchas vidas. ICE está enviando un mensaje al mundo entero”, enfatizó.

Tom Homan asegura que, con más recursos, la cantidad de deportaciones irá en aumento en los próximos meses. (Andrés Leighton / AP)

Asimismo, el zar fronterizo les recomendó a quienes están en contra de las deportaciones a analizar los casos de los extranjeros enviados de regreso a sus países de origen, pues existe una razón de peso para hacerlo.

“Si la gente se fijara en los datos, vería que la gran mayoría de las acciones del ICE representan una amenaza para la seguridad pública. Muchos medios de comunicación afirman que muchas personas detenidas por el ICE no son delincuentes; eso es falso.

Muchas de estas personas representan una amenaza para la seguridad nacional; muchas de ellas no tienen antecedentes penales, pero no está bien estar en el país ilegalmente. Es un delito”, subrayó.

A partir del reforzamiento militar en la frontera sur, al pausar el asilo en el país a extranjeros carentes de estatus legal y de una campaña que implica desplazar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por todo el país para detener a personas viviendo en situación irregular con el objetivo de deportarlas, el flujo de inmigrantes intentando llegar a Estados Unidos a través de los límites territoriales con México cayó a su nivel anual más bajo desde 1970.

Durante los primeros ocho meses completos del mandato del presidente Trump, los agentes de la Patrulla Fronteriza registraron menos de 9,000 detenciones cada mes en los pasos fronterizos del sur.

