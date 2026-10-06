Christa Pike está consciente y puede hablar tras sobrevivir a una ejecución fallida en Tennessee

Christa Pike, la mujer de 50 años que sobrevivió la semana pasada a un intento fallido de ejecución en Tennessee, está consciente y puede hablar, informaron este martes sus abogados.

“Su recuperación no tiene precedentes médicos. Su pronóstico sigue siendo incierto pero, como mínimo, prevemos una larga recuperación”, señalaron en un comunicado sus abogados, Randy Spivey y Kelly Gleason.

Pike continúa recibiendo atención médica después de haber sobrevivido a la administración de dos dosis letales de pentobarbital durante el intento de ejecución del 30 de septiembre.

La mujer permanece en una unidad de cuidados intensivos, esposada a una camilla y bajo custodia policial, de acuerdo con sus abogados.

Pike permanece bajo atención médica

El fallido procedimiento de ejecución llevó a Pike al hospital, donde continúa bajo vigilancia médica mientras se recupera de los efectos de las sustancias administradas.

Sus abogados indicaron que ahora puede permanecer consciente y comunicarse verbalmente, aunque todavía no existe certeza sobre la evolución de su estado de salud.

La recuperación podría ser prolongada debido a las circunstancias del procedimiento y a las complicaciones que siguieron al intento de ejecución.

El caso de Pike constituye el segundo intento fallido de ejecución registrado este año en Tennessee.

Tennessee suspendió las ejecuciones previstas para 2026

Después del procedimiento fallido, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió temporalmente todas las ejecuciones programadas para el resto de 2026.

La decisión se produjo después de que otro intento de ejecución también fracasara este año en el estado.

A la crisis se sumó la dimisión, anunciada este sábado, de Frank Strada, comisario del Departamento Correccional de Tennessee.

Los acontecimientos han puesto nuevamente bajo escrutinio los procedimientos utilizados por el estado para aplicar la pena de muerte.

Pike fue condenada a muerte en 1996

Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer, ocurrido un año antes.

El intento de ejecución del 30 de septiembre tenía además un significado histórico: Pike era la primera mujer que iba a ser ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

Sin embargo, el procedimiento no se completó después de que sobreviviera a la administración de las dos dosis de pentobarbital.

Ahora permanece hospitalizada mientras sus abogados describen su recuperación como un caso sin precedentes médicos y advierten que su pronóstico todavía es incierto

Tennessee ha ejecutado a 17 personas desde que se restableció la pena capital en Estados Unidos en 1977, según datos del Death Penalty Information Center, organización que recopila estadísticas sobre la aplicación de la pena de muerte en el país.

Actualmente, 42 personas permanecen en el corredor de la muerte en Tennessee.

El caso de Pike ocurre en un momento de especial atención sobre los procedimientos de ejecución del estado, después de dos intentos fallidos durante 2026 y de la suspensión temporal de las ejecuciones restantes previstas para este año.

Por ahora, Pike continúa hospitalizada y bajo custodia mientras enfrenta una recuperación cuyo desenlace, según sus abogados, todavía es incierto.

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