Christa Pike temía una ejecución fallida: semanas antes la llamó su “peor pesadilla”

Christa Pike había hablado semanas antes sobre el temor de que su ejecución por inyección letal pudiera salir mal. En una grabación realizada mientras permanecía en prisión, la mujer de 50 años explicó que le preocupaban sus dificultades para encontrarle una vena y la capacidad del médico encargado del procedimiento.

The New York Times, que obtuvo la grabación, dio a conocer nuevos detalles de las declaraciones de Pike.

“Las preocupaciones que tengo sobre nuestro método de inyección letal se deben simplemente a que no tengo buenas venas y me preocupa que nuestro médico no esté cualificado para insertarme una vía central”, dijo Pike.

En otro momento de la grabación, hizo referencia a Tony Carruthers, otro preso condenado a muerte en Tennessee cuya ejecución había sido suspendida meses antes después de que los funcionarios no lograran establecer correctamente el acceso intravenoso.

“Tony Carruthers vivió mi peor pesadilla. Detalle a detalle. Y no quiero volver a pasar por eso”, afirmó Pike.

Sus palabras adquirieron un nuevo significado después de lo ocurrido el 30 de septiembre.

Sobrevivió a dos dosis de pentobarbital

Pike debía convertirse en la primera mujer ejecutada por Tennessee en más de 200 años. Sin embargo, el procedimiento no terminó como estaba previsto.

De acuerdo con AP, Pike recibió dos dosis de pentobarbital, el fármaco utilizado por Tennessee para la inyección letal, pero permaneció con vida. Testigos describieron que continuaba respirando y que se escuchaban sonidos procedentes de la cámara de ejecución antes de que fuera trasladada en ambulancia a un hospital de Nashville.

Sus abogados dijeron inicialmente que se encontraba en estado crítico y recibía atención médica para mantenerla con vida. Días después, según AP, sus abogados informaron que Pike permanecía inconsciente y conectada a un ventilador, mientras los médicos trataban de eliminar el pentobarbital de su organismo.

El equipo legal también sostiene que pudo haber problemas con las vías intravenosas y que el medicamento habría entrado en el cuerpo sin llegar correctamente al torrente sanguíneo. Esa explicación corresponde a los abogados de Pike y todavía forma parte de las cuestiones que deberán investigarse.

Tennessee investiga lo ocurrido

El Departamento de Correcciones de Tennessee sostuvo después del procedimiento que se siguió el protocolo establecido para la ejecución y que la inyección utilizada había demostrado ser efectiva.

Tras el incidente, el gobernador Bill Lee ordenó una revisión independiente y suspendió las ejecuciones programadas en Tennessee para el resto de 2026. Reuters reportó que Lee calificó lo sucedido como “una tragedia” y dijo que era “profundamente perturbador”.

Mientras tanto, la grabación de Pike deja constancia de que ella misma había advertido antes de la ejecución sobre el temor a que sus problemas de acceso venoso provocaran precisamente un procedimiento fallido.

Su frase sobre Carruthers, que entonces describió como su “peor pesadilla”, quedó registrada semanas antes de que ella enfrentara una situación similar.

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