Christa Pike y otros casos de ejecuciones fallidas por inyección letal en EE.UU.

Christa Pike debía convertirse el pasado 30 de septiembre en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos. Sin embargo, el procedimiento de inyección letal no logró provocarle la muerte y terminó con la mujer trasladada a un hospital.

Pike, de 50 años, había permanecido casi tres décadas en el corredor de la muerte después de ser condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995. Durante el procedimiento le fueron administradas dos dosis de pentobarbital, pero continuó con vida, por lo que las autoridades suspendieron la ejecución.

De acuerdo con periodistas que presenciaron el procedimiento, Pike manifestó dolor en el brazo y posteriormente comenzó a emitir sonidos similares a ronquidos. Después de más de una hora, los testigos fueron retirados de la zona y la mujer fue llevada a un centro médico.

Su defensa informó posteriormente que se encontraba en estado crítico y que recibía atención médica. Los abogados también cuestionaron las condiciones en las que se desarrolló el procedimiento y señalaron que se habrían utilizado varias agujas para intentar administrar los fármacos.

Tennessee suspende las ejecuciones

El caso llevó al gobernador de Tennessee, Bill Lee, a ordenar una revisión independiente de lo ocurrido y a suspender las ejecuciones programadas en el estado durante el resto de 2026.

Las autoridades penitenciarias, por su parte, sostuvieron que el personal siguió el protocolo establecido para la inyección letal.

La ejecución de Pike no es un episodio aislado. Apenas unos meses antes, otro condenado a muerte de Tennessee, Tony Carruthers, también enfrentó un procedimiento que tuvo que ser suspendido. En mayo, el personal encargado de su ejecución tuvo dificultades para establecer una segunda vía intravenosa y finalmente el procedimiento fue cancelado.

Una lista de procedimientos fallidos

Los problemas no se limitan a Tennessee. Según datos recopilados por el Death Penalty Information Center, desde que Estados Unidos retomó las ejecuciones en 1976 se han documentado decenas de casos considerados fallidos o con complicaciones graves.

La inyección letal concentra una parte importante de estos episodios. Un recuento citado por EFE señala que, hasta mayo de 2026, se habían registrado al menos 64 ejecuciones fallidas o con problemas graves desde 1976, de las cuales 51 habían utilizado la inyección letal.

Entre los casos más conocidos se encuentran ejecuciones en las que los medicamentos no produjeron el efecto esperado, procedimientos prolongados, dificultades para encontrar una vía intravenosa y problemas médicos durante la administración de los fármacos.

En Ohio, Dennis McGuire fue ejecutado en 2014 mediante una combinación de fármacos que no había sido utilizada previamente en ese estado. El procedimiento estuvo acompañado por reacciones físicas prolongadas antes de su muerte.

Ese mismo año, en Oklahoma, Clayton Lockett presentó movimientos y dificultades respiratorias durante su ejecución, que finalmente fue detenida después de que el procedimiento se prolongara.

En Alabama, Joe Nathan James Jr. permaneció durante horas en el proceso de ejecución en 2022 debido a dificultades para establecer una vía intravenosa. Ese mismo año, la ejecución de Alan Miller fue suspendida después de que los funcionarios no lograran establecer el acceso intravenoso necesario.

Otro caso ocurrió en Idaho en 2024. La ejecución de Thomas Creech fue cancelada después de ocho intentos fallidos, realizados durante aproximadamente una hora, para establecer una vía intravenosa.

También en 2022, Alabama no pudo completar la ejecución mediante inyección letal de Kenneth Eugene Smith. Dos años después, Smith fue ejecutado mediante hipoxia por nitrógeno, en un procedimiento que se convirtió en el primero de ese tipo en Estados Unidos.

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