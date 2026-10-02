“Nadie detuvo el acoso”: alumnos y padres lamentan la muerte del joven Xavier en horas de clase

Cientos de padres, estudiantes y miembros de la comunidad se congregaron el jueves frente a la escuela secundaria Franklin, en Highland Park para rendir homenaje a Xavier Nungarary, el estudiante de 17 años que perdió trágicamente la vida el miércoles tras saltar o caer desde un cuarto piso durante el horario escolar.

De acuerdo con la escuela, fueron los estudiantes quienes decidieron organizar una vigilia para celebrar la vida de Xavier. Uno por uno, los alumnos llegaban con sus padres o con amigos para dejar unas flores y prender velas a la memoria del estudiante.

Aunque el Departamento de Policía de Los Ángeles había declarado anteriormente que no existían indicios de actividad criminal en la muerte del joven, informó que está al tanto de videos que circulan en redes sociales en los que se ve al adolescente siendo agredido por otro estudiante.

Un video parece mostrar a un profesor intentando intervenir en el altercado antes de que Xavier recibiera un golpe en la cara. Posteriormente, se ve al joven de 17 años corriendo por un pasillo, tras lo cual parece saltar por encima de la barandilla del cuarto piso de la escuela.

Al día siguiente, algunos estudiantes regresaron a clase, mientras que otros decidieron quedarse en casa. Ese jueves por la tarde se podía notar el shock y el duelo en los ojos llorosos de los estudiantes y padres.

Xavier Nungarary, el joven de 17 años que presuntamente se lanzó a su muerte desde un cuarto piso de su escuela, aparece en un retrato colocado en una enorme ofrenda a su memoria. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Estudiantes de la escuela secundaria Franklin de Highland Park, en Los Ángeles, se consuelan alrededor de la ofrenda a la memoria de Xavier Nungarary, fallecido el 30 de septiembre. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

A todos les está afectando esta muerte, y lo que más duele y nos frustra como padres es que nadie detuvo el acoso de este muchacho” Roselda Elías – madre de dos alumnos

Roselda Elías, madre de dos alumnos de la escuela, dijo que permitió que sus hijos se quedaran en casa el jueves tras ver lo afectados que estaban por la noticia. Esa misma tarde, acudió a la escuela con su hija y su hijo; dejó flores, encendió una vela y rezó por el joven Xavier.

“A todos les está afectando esta muerte, y lo que más duele y nos frustra como padres es que nadie detuvo el acoso de este muchacho”, dijo Elías. “Esto podría haberse evitado. La escuela tiene que contar con más recursos para los estudiantes y tomar estas peleas y acosos en serio; tiene que haber consecuencias”.

Su hija Griselda estaba en clase cuando todo ocurrió y, al principio, no sabían qué estaba sucediendo. Dijo que, aunque no lo conocía personalmente, aún se ve afectada por la noticia.

“Es algo triste lo que sucedió; esto no debería haber ocurrido en absoluto”, dijo Griselda. “No creo que haga falta conocer a una persona para sentir tristeza y empatía por ella. Algunas personas presenciaron lo ocurrido y no actuaron ni hicieron nada; siento que, como comunidad escolar, debemos ayudarnos mutuamente y lamentablemente no fue así”.

Y añadió: “Siento que necesitan ofrecer más ayuda aquí en la escuela porque el acoso (bullying) es muy común”.

Griselda, quien estuvo acompañada por su madre Roselda Elías, enciende una vela a la memoria de Xavier Nungarary en la escuela secundaria Franklin de Highland Park, Los Ángeles. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Estudiantes de la secundaria Franklin, en la comunidad angelina de Highland Park, sostienen una pancarta con el nombre de Xavier. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Este ramo de flores fue acompañado por una carta dedicada a Xavier Nungarary, el estudiante de 17 años que aparentemente decidió quitarse la vida en una escuela de Highland Park, Los Ángeles. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Triste por su amigo Xavier

Otro estudiante presente fue Aarón, amigo de Xavier, quien dijo que estaba en su propia clase cuando escuchó una conmoción afuera. Dijo que en minutos el video empezó a circular y que, cuando lo vio, de inmediato se dio cuenta de que quien se había brincado era su amigo.

“Estoy triste. Mi papá siempre me dice que disfrute esta etapa de mi vida, que haga recuerdos con mis amigos, porque la vida es corta y mira”, dijo Aarón, tratando de no llorar. “Mi recuerdo favorito de nosotros es cuando fuimos a la feria del condado de Los Ángeles con todo nuestro grupo de amigos. Le compré comida y se veía tan feliz. Simplemente nos estábamos divirtiendo. Él nos transmitía muchísima alegría; no me lo puedo creer”.

Los estudiantes presentes en la vigilia se abrazaban y se consolaban mientras lloraban por la pérdida de su compañero. Algunos tenían carteles con su nombre, mientras que otros llevaban camisetas con la leyenda “Viva Xavier”.

Al mismo tiempo, otros estudiantes escribían mensajes para Xavier y su familia en una pizarra que la escuela había colocado para ellos y para los miembros de la comunidad.

Brenda, una residente de Highland Park, comunidad que se localiza entre el centro de Los Ángeles y Pasadena, asistió a la vigilia tras ver las noticias la noche anterior. Dijo que su hermano murió de una manera similar hace muchos años y le recordó el dolor que sintió ese día. Acudió a la escuela para rendir sus respetos a la familia.

“Mi hermano se brincó de un puente, pero me dolió mucho ver cómo una vida tan joven ya no está aquí”, dijo Brenda. “Siento que debe de haber más recursos para estos estudiantes, siento que a los adultos se les ha olvidado lo que es ser joven y tener que lidiar con el acoso y qué tan difícil puede ser para un niño pedir ayuda”.

Los padres de Xavier Nungarary (centro, vestidos de negro) recibieron el apoyo de la comunidad escolar y más tarde agradecieron a los asistentes a la vigilia. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Alumnos de la escuela Franklin, en el vecindario de Highland Park en Los Ángeles, escriben mensajes de apoyo para la familia de Xavier Nungarary en una pizarra. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Preocupada por el bullying

Otra madre que estuvo presente, quien prefirió no compartir su nombre, dijo que asistió a la vigilia no porque tuviera algún hijo en esa escuela, sino porque su hija está sufriendo acoso (bullying) en ese plantel.

“Cuando vi las noticias, me puse a llorar solo al pensar que mi hija podría sentirse así algún día”, dijo la madre, quien asistió con su hija, que está en la secundaria. “Yo he hablado con los encargados de la escuela; hasta la cambié de escuela en una ocasión y nada se ha hecho. Me duele pensar que habrá más situaciones como estas si las escuelas no hacen más por nuestros hijos”.

Presentes en la vigilia también estaba el padre de Xavier, al lado de su esposa, quienes no dijeron muchas palabras más que agradecerle a la comunidad por honrar a su hijo. Al final del día, la multitud llenó toda la calle de amor, de palabras de anhelo y de recuerdos de la persona que era el estudiante. Muchos lo describen como un buen niño que siempre estaba alegre y hacía sonreír a sus compañeros.

Por ahora, el Departamento de Policía de Los Ángeles encabeza una investigación activa por una muerte en la escuela y, de acuerdo con representantes del plantel, los estudiantes contarán con ayuda profesional para procesar lo sucedido. También habrá una junta comunitaria en los próximos días para que la comunidad pueda hablar libremente sobre sus preocupaciones y duelo tras la trágica muerte.

Una campaña de ayuda en GoFundMe para apoyar a la familia del joven Xavier con gastos funerales y demás había conseguido arriba de $100,000 la noche del jueves.