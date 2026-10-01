Medicaid deja fuera a ciertos inmigrantes a partir de hoy

Miles de inmigrantes legales en Estados Unidos comienzan a enfrentar desde este jueves una nueva restricción que puede dejarlos sin Medicaid, el programa de salud pública destinado a personas de bajos ingresos. El cambio entra en vigor el 1 de octubre como parte de la legislación aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Donald Trump en 2025.

La medida no está dirigida únicamente a personas sin autorización migratoria. De hecho, quienes podrían perder la cobertura incluyen refugiados, personas a quienes se les concedió asilo, ciertos beneficiarios de libertad condicional humanitaria y algunas víctimas de trata o violencia doméstica que permanecen legalmente en el país.

The New York Times entrevistó a varios beneficiarios que dependen de Medicaid para recibir tratamientos médicos. Sus testimonios muestran las dificultades que enfrentan quienes todavía esperan obtener la residencia permanente.

Refugiados podrían quedarse sin tratamientos

Uno de los casos es el de Farahzad Sediqi, una refugiada afgana de 32 años que vive en Ohio y tiene esclerosis múltiple. Debido a su condición, es parapléjica y recibe atención de enfermeras en su domicilio.

Su madre, Amina Safawi, también depende de Medicaid para atender problemas de salud. Ambas solicitaron la residencia permanente hace más de un año, pero todavía esperan una respuesta de USCIS.

“Ella es toda mi vida y no puedo soportar perderla”, dijo Safawi, de acuerdo con el reporte.

Otro caso es el de Esther Aguilar, una refugiada nicaragüense que vive en Ohio y necesita diálisis después de que sus médicos determinaran que sus riñones estaban fallando. También utiliza Medicaid para cubrir medicamentos, consultas y otros servicios médicos.

Aguilar teme que perder la cobertura afecte incluso su posibilidad de continuar en una lista de espera para un trasplante de riñón. “Me están arrebatando la esperanza de salir adelante”, expresó.

La residencia puede marcar la diferencia

El cambio forma parte de las nuevas restricciones establecidas por la legislación de 2025. A partir de octubre, la elegibilidad federal de Medicaid queda limitada principalmente a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes con green card y determinadas categorías migratorias, mientras que varios grupos que antes podían acceder al programa quedan excluidos.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que estas modificaciones podrían provocar que unas 100,000 personas adicionales queden sin seguro médico para 2034. KFF Health News, además, recopiló datos estatales que muestran que más de 281,000 inmigrantes de nueve estados y Washington D.C. estaban identificados como posibles afectados en octubre.

El problema también está relacionado con los tiempos de procesamiento de las solicitudes de residencia. Según los datos incluidos por el diario, USCIS tenía aproximadamente 149,470 solicitudes de residencia permanente de refugiados pendientes y había completado unas 3,800 entre octubre y finales de junio.

Mientras algunos estados buscan alternativas con fondos estatales, los beneficiarios que pierdan Medicaid todavía podrían recibir atención de emergencia mediante Emergency Medicaid, aunque esta cobertura no sustituye todos los servicios médicos que proporciona el programa regular.

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