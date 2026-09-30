Empresa de “Santa Clarita Karen” se desploma tras amenazar con llamar a ICE a taqueros y lanza seria advertencia

La mujer conocida en redes sociales como “Santa Clarita Karen” volvió a estar en el centro de la polémica después de que se conocieran nuevos detalles sobre su enfrentamiento con unos vendedores de tacos en California, entre ellos que creció en México y que posteriormente reconoció el impacto que tuvo el episodio en su vida y su negocio.

Se trata de Francesca Ortega, propietaria de una empresa de limpieza en la zona de Santa Clarita. El caso comenzó cuando Ortega confrontó a vendedores de un puesto de tacos en Stevenson Ranch y amenazó con llamar a ICE, la agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes migratorias.

En el video, Ortega cuestionó que el puesto estuviera instalado en la zona y lanzó varios insultos contra los vendedores. También los acusó de ser inmigrantes sin presentar pruebas públicas que sustentaran esa afirmación.

El material fue publicado inicialmente por Dre Torres en TikTok y posteriormente difundido en X, donde alcanzó más de un millón de reproducciones.

De “Santa Clarita Karen” a una disculpa pública

La difusión del video provocó una reacción que terminó alcanzando al negocio de limpieza de Ortega. Ella afirmó que su empresa comenzó a recibir numerosas reseñas negativas y llamadas, y que tanto ella como integrantes de su familia recibieron mensajes que consideró amenazantes.

“Ahora todo mi sustento está arruinado. El negocio que trabajé tan duro para construir durante 10 años”, dijo Ortega al hablar sobre las consecuencias del episodio, según reportes que recogieron sus declaraciones.

Posteriormente, publicó un video de disculpa en el que reconoció que su comportamiento durante la confrontación “no fue aceptable”. También dijo que no había comprendido la dimensión que tendría mencionar a ICE durante la discusión y sostuvo que el enfrentamiento comenzó después de que una de las vendedoras fotografiara su placa.

La empresaria llegó incluso a modificar temporalmente el número telefónico asociado a su negocio en Google después de recibir críticas. El cambio provocó que un hombre identificado como Ricardo Morales comenzara a recibir llamadas y mensajes dirigidos a Ortega, según reportes sobre el caso.

La ola de mensajes que recibió la orilló a publicar otro video en el que aparece llorando y lanza una frase muy fuerte: “Los culparé a todos ustedes por quitarme la vida. A todos ustedes.”

El dato sobre México que cambió la conversación

El caso adquirió otra dimensión después de que medios reportaran que Ortega creció en México hasta los 18 años.

Los Angeles Times fue más allá del episodio viral y habló directamente con ella por correo electrónico. De acuerdo con esa publicación, Ortega dijo que votó por Donald Trump en las dos últimas elecciones, pero aseguró que no se considera parte del movimiento MAGA.

También afirmó que no está a favor de las deportaciones masivas y reconoció conocer personalmente a personas indocumentadas que, según sus palabras, son “trabajadoras” y “seres humanos decentes” que enfrentan situaciones legales difíciles.

Sobre el puesto de tacos, Ortega explicó al periódico que su intención inicial era que quienes lo operaban reconsideraran el lugar donde se habían instalado, no necesariamente que dejaran de vender.

La controversia, sin embargo, terminó convirtiéndose en algo mucho mayor que una disputa entre una residente y vendedores ambulantes. El episodio puso bajo la lupa sus comentarios anteriores sobre inmigración, su postura política y, sobre todo, el uso de ICE como amenaza durante una discusión.

Días después del enfrentamiento, el propio puesto de tacos recibió una oleada de clientes que acudieron como muestra de apoyo, según la columna publicada por Los Angeles Times.

El caso de la llamada “Santa Clarita Karen” continúa generando reacciones en redes sociales mientras Ortega intenta contener las consecuencias que el video viral tuvo sobre su imagen y su negocio.

UPDATE?Woman who threatened to call ICE on Mexican food stand is now threatening to kill herself if people don't forgive her.



"I will blame all of you guys for taking my life?all of you."



Still refuses to take any accountability?says she acts out like this when she's pregnant. https://t.co/0kPVyE8lr2 pic.twitter.com/SSf6ejUSO5 — LongTime?FirstTime??? (@LongTimeHistory) September 28, 2026

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