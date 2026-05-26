Falsos agentes del ICE desatan terror y violencia contra inmigrantes

El endurecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump ha abierto un nuevo frente de miedo entre comunidades inmigrantes en Estados Unidos: el aumento de personas que se hacen pasar por agentes del ICE para cometer robos, agresiones e incluso abusos sexuales.

Una extensa investigación publicada por NBC News documentó un crecimiento alarmante de estos casos durante 2025, en medio de las redadas migratorias masivas impulsadas por la administración republicana.

Según el reporte, al menos 31 incidentes relacionados con falsos agentes migratorios fueron registrados solo este año, una cifra muy superior al promedio anual de la última década. La mayoría de los casos involucran individuos que aseguran pertenecer al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aprovechándose del temor que existe entre migrantes indocumentados.

El miedo migratorio se convirtió en arma

En Greensboro, Carolina del Norte, un inmigrante mexicano relató a Noticias Telemundo cómo varios hombres armados irrumpieron en la vivienda que compartía con otros trabajadores inmigrantes mientras gritaban “¡ICE, ICE!”.

“Levanté las manos y pensé que era inmigración. Después me preguntaron dónde estaba el dinero y entendí que era un robo”, contó la víctima, quien pidió permanecer en el anonimato.

Los agresores golpearon a varios residentes, amenazaron a una familia con un bebé y escaparon con dinero en efectivo. Más de un año después, los responsables continúan prófugos.

El caso refleja una tendencia que preocupa a organizaciones civiles y autoridades locales. El FBI advirtió en un boletín interno, citado por el medio citado, que delincuentes están utilizando “la alta visibilidad pública del ICE” para atacar comunidades vulnerables.

La investigación encontró que el 84% de los casos documentados en 2025 involucraron personas que afirmaban ser agentes del ICE. Otros dijeron pertenecer a la Patrulla Fronteriza o al Departamento de Seguridad Nacional.

Aumentan los ataques violentos

Además del incremento de casos, expertos alertan sobre un patrón más agresivo. Entre 2014 y 2024, alrededor del 23% de los incidentes incluían violencia física. En 2025, la cifra subió al 38%.

Los expedientes revisados por el medio hispano incluyen denuncias por robo armado, secuestro, agresiones sexuales y amenazas contra trabajadores inmigrantes.

Morgan Weibel, directora legal del Centro de Justicia Tahirih, aseguró que cada vez reciben más reportes de mujeres inmigrantes atacadas por personas que se hacen pasar por oficiales migratorios.

“Muchas víctimas tienen miedo de denunciar porque creen que podrían ser deportadas”, explicó.

La situación también preocupa a defensores de derechos civiles como American Civil Liberties Union. Naureen Shah, directora de asuntos gubernamentales de la ACLU, afirmó que el uso de máscaras por parte de algunos agentes reales del ICE complica aún más distinguir entre oficiales legítimos e impostores.

“Nunca habíamos visto agentes enmascarados a esta escala en Estados Unidos”, dijo.

Inmigrantes viven entre el silencio y el temor

La investigación también revela que muchos inmigrantes prefieren guardar silencio por miedo a represalias o deportaciones. Algunos testigos se niegan incluso a colaborar con la policía.

Larry Krasner, fiscal de distrito de Filadelfia, aseguró que este clima de temor termina afectando la seguridad pública.

“Las víctimas no quieren llamar a la policía porque tienen miedo”, señaló.

Mientras tanto, algunas ciudades y estados han intentado regular las operaciones migratorias exigiendo que los agentes se identifiquen claramente. En Filadelfia ya se aprobaron medidas para restringir el uso de máscaras y vehículos sin distintivos durante operativos.

Sin embargo, expertos consideran que el problema seguirá creciendo mientras el miedo migratorio continúe dominando la vida cotidiana de miles de familias.

“Ahora cualquiera puede gritar ‘ICE’ y provocar pánico”, resumió uno de los inmigrantes entrevistados.

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