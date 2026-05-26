Canadá entrega refugiados al ICE tras negar asilo en la frontera con EE.UU.

La imagen internacional de Canadá como refugio seguro para inmigrantes y solicitantes de asilo enfrenta crecientes cuestionamientos. Refugiados rechazados en la frontera canadiense denuncian que, tras intentar pedir protección, terminaron entregados a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Una investigación publicada por The Guardian documenta varios casos de personas que, luego de intentar ingresar a Canadá para reunirse con familiares, fueron enviadas nuevamente a territorio estadounidense y recluidas durante meses en centros de detención migratoria.

Uno de ellos es Markens Appolon, un haitiano de 25 años que huyó de la violencia de pandillas en Haití y buscó refugio en Canadá tras ingresar legalmente a Estados Unidos mediante un programa humanitario impulsado durante el gobierno de Joe Biden.

Sin embargo, tras presentarse en la frontera entre Quebec y Vermont para solicitar asilo, las autoridades canadienses rechazaron su petición y lo entregaron al ICE.

“Cada día que pasa, mi salud mental empeora”, declaró Appolon a The Guardian desde un centro de detención migratoria estadounidense, donde permanece encarcelado desde hace más de cuatro meses.

Refugiados atrapados entre Canadá y EE.UU.

El caso ocurre mientras Canadá endurece sus políticas migratorias bajo el gobierno del primer ministro Mark Carney. Las nuevas normas de asilo han generado críticas de abogados y organizaciones civiles, que consideran que el país está adoptando medidas más restrictivas similares a las impulsadas por Donald Trump en Estados Unidos.

Según abogados de inmigración citados por el medio citado, cada vez más refugiados rechazados en la frontera canadiense terminan detenidos en instalaciones del ICE mientras enfrentan posibles deportaciones.

“Canadá está participando en esto. Canadá está entregando personas al ICE”, afirmó Erin Simpson, abogada de inmigración en Toronto que representa a varios solicitantes de asilo afectados.

Los casos están relacionados con el Acuerdo de Tercer País Seguro entre Canadá y Estados Unidos, el cual obliga a los solicitantes de asilo a pedir refugio en el primer país considerado “seguro” al que llegan.

Sin embargo, especialistas cuestionan que Estados Unidos pueda seguir siendo considerado un país seguro para refugiados, especialmente ante el aumento de detenciones prolongadas y deportaciones aceleradas.

Detenciones, miedo y crisis humanitaria

Otro caso citado por The Guardian es el de Tenzin, un refugiado tibetano que intentó entrar a Canadá desde Estados Unidos para reunirse con familiares en Toronto. Tras ser rechazado, fue enviado a un centro de detención del ICE en Buffalo.

Durante su encierro, comenzó a sufrir una parálisis facial relacionada con parálisis de Bell. Según relató, pasó varios días rogando atención médica antes de ser trasladado a un hospital esposado de manos y pies en medio de una tormenta de nieve.

“Pensaba que los canadienses eran mejores que los estadounidenses, pero cuando me trataron así entendí que también hay gente mala en Canadá”, declaró.

Expertos consideran que el endurecimiento fronterizo refleja el temor del gobierno canadiense a una posible ola migratoria desde Estados Unidos tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Audrey Macklin, profesora de derecho migratorio en la Universidad de Toronto, aseguró al mismo medio que Canadá tiene capacidad para recibir a más refugiados, pero actualmente “no existe voluntad política”.

Mientras tanto, activistas advierten que cientos de solicitantes de asilo podrían quedar atrapados entre ambos países, enfrentando detención, incertidumbre y posibles deportaciones.

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