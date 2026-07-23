¡Olvidó el Mundial! Son Heung-min comanda la victoria de LAFC sobre el Real Salt Lake

El delantero surcoreano Son Heung-min ha comenzado su camino de redención tras un amargo papel con su selección en el Mundial de 2026. El exatacante del Tottenham Hotspur se convirtió en el líder absoluto del triunfo por 3-1 del LAFC sobre Real Salt Lake, al colaborar directamente con un gol, provocar un autogol rival y participar en la jugada del segundo tanto.

Esta victoria le permite a la escuadra Black & Gold hilvanar su tercer triunfo consecutivo en la reanudación de la Major League Soccer (MLS) posterior a la justa mundialista, un certamen donde la selección de Estados Unidos quedó estancada en cuartos de final al caer por goleada frente a Bélgica.

WHAT A FINISH ?



Son Heung-Min finds the bottom corner to put LAFC up on Real Salt Lake!#MLS pic.twitter.com/AEIGkpU9hy — TSN (@TSN_Sports) July 23, 2026

Borrando las cicatrices mundialistas

Los angelinos capitalizaron el altísimo nivel de Son, quien buscó dejar atrás las cicatrices por las duras derrotas contra México y Sudáfrica, así como una victoria sobre Chequia en el Grupo A del Mundial, donde Corea del Sur no pudo superar la primera fase.

El surcoreano guardó los malos recuerdos en el frasco y exhibió su talento para pasar por encima de la escuadra de Utah. En dicho conjunto milita el mexicoamericano Diego Luna, quien sorpresivamente quedó fuera de la lista final de Mauricio Pochettino para el certamen mundialista.

Con este resultado, LAFC alcanza su novena victoria de la temporada (sumando 3 empates y 5 derrotas), llegando a 30 puntos. Con ello, se afianzan en la parte alta de la Conferencia Oeste, metiendo presión directa a las 32 unidades que ostentan los líderes Vancouver Whitecaps y San Jose Earthquakes.

Team goal ??

Bouanga banger ??



LAFC up 2-0! pic.twitter.com/baGKCEQqUK — Major League Soccer (@MLS) July 23, 2026

Contundencia en el BMO Stadium

Son recuperó la sonrisa en Los Ángeles tras las vacaciones posmundialistas y no tardó en demostrarlo. Al minuto 11, abrió el marcador con un potente remate de pierna izquierda tras recibir una asistencia del canadiense Jacob Shaffelburg. Posteriormente, al minuto 40, el asiático inició un contragolpe cediendo para Mathieu Choinière, quien filtró un balón preciso para que el gabonés Denis Bouanga firmara el contundente 2-0 transitorio.

La fiesta se completó al minuto 68. Tras recibir un pase de David Martínez, Son desbordó y mandó un centro venenoso que terminó desviando el defensor de Real Salt Lake, DeAndre Yedlin, incrustando el balón en su propia portería para el 3-0.

Impacto estadístico y ofensiva de miedo

El peso específico del coreano se vio reflejado en los portales estadísticos, que le otorgaron una calificación de 7.9 por sus 72 minutos en la cancha. Durante ese lapso, Son acumuló tres disparos, dos opciones claras creadas y una soberbia precisión del 94 % en sus pases. El atacante ratificó que sigue enrachado tras haberle marcado previamente a Los Angeles Galaxy en el clásico “El Tráfico”.

Al frente de la ofensiva, Son fungió como el eje de un tridente temible completado por Bouanga y Shaffelburg en las bandas. Aunque el defensor de Real Salt Lake, Lukas Engel, consiguió el gol de la honra al minuto 86 con un remate desviado, el destino del encuentro ya estaba sentenciado a favor de los californianos.

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