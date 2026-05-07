Toluca y la altura aniquilan a LAFC: 4-0 y la final de la Concachampions será mexicana

LAFC llegó al Estadio Nemesio Diez con la intención de sorprender al Toluca sobre una altura de más de 2500 metros sobre el nivel del mar, pero solo aguantaron 49 minutos y después fueron despedazados por los “Diablos Rojos” para avanzar a la final de la Concachampions contra los Tigres de la UANL.

Un triunfo contundente y lapidario en los últimos cinco minutos, cuando los Black & Gold ya estaban totalmente aniquilados por los estragos de las condiciones atmosféricas y donde sus piernas ya no les respondieron, pero antes tuvieron al Toluca en medio de la tensión, primero por buscar anotar el primer gol que se dio hasta la segunda mitad.

¡Paulinho sella la victoria escarlata! 🎯 pic.twitter.com/QqGWFO4wlV — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) May 7, 2026

Porque en la primera mitad, el equipo de Los Ángeles fue muy aseado y duro en la marca, con asignaciones dobles que impidieron que los hombres de gol del Toluca, como Paulinho, Helinho, Marcel Ruiz, Nico Castro, Jesús Angulo y Franco Romero, tuvieran que jugar de primera intención en busca de causar daño con los disparos de primera intención.

Justo en el minuto 49, el brasileño Helinho anotó el penal que puso en camino de la final al Toluca, pero donde estuvieron siempre en riesgo por la peligrosidad del ataque de los angelinos conformado por el surcoreano Son Heung-Min y por el franco-gabonés Denis Bouanga.

¡Doblete de Paulinho y la locura en Toluca! pic.twitter.com/3HHHKOMg2g — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) May 7, 2026

Pero al final pudo más la voluntad del Toluca para seguir intentando batir la meta del portero francés Hugo Lloris que la oposición de los zagueros del cuadro de California y que al final, en el minuto 58, Everaldo López, con un golazo en los linderos del área grande, dejó parado a Lloris y puso el 2-0.

Con la desventaja de dos goles, el técnico de LAFC, Marc Dos Santos, buscó variar su ataque enviando al venezolano David Martínez, al portugués canadiense Stephen Eustaquio y a Jeremy Ebobisse, pero no le pudieron hacer ni un rasguño a los escarlatas.

¡Paulinho aparece y firma el 3-0 para Toluca! pic.twitter.com/gXsy7eBQBt — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) May 7, 2026

Incluso los cambios desordenaron al LAFC, pues cada quien quiso ganar la guerra solo y fue cuando los mexicanos aprovecharon las libertades en la marca que no tuvieron en el primer tiempo para conseguir un marcador que al final de cuentas quedó de forma global 5-2.

Al final, el cuadro visitante arrió las velas en señal de abatimiento y fue cuando Paulinho, con dos goles en los últimos cinco minutos, convirtió en goleada la victoria sobre la escuadra angelina para situarse en la gran final el próximo 20 de mayo contra los Tigres de la UANL en el mismo estadio Nemesio Diez, para verse las caras de nueva cuenta en un juego definitivo en los últimos seis meses.

¡Helinho abre el marcador en Toluca! 🔥 pic.twitter.com/0yWRj3w78w — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) May 7, 2026

Otro punto importante en este duelo, es que Marcel Ruiz se vio como en sus mejores días, sin ningún avistamiento de la seria lesión en la rodilla derecha, y eso mete presión al técnico de la selección de México, Javier Aguirre, que no lo tomó en cuenta por el asunto de las secuelas de la lesión, pero en este juego se vio como en sus mejores días y eso abre el compás para poder ir al Mundial.

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