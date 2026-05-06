Los Tigres repiten la dosis a Nashville SC 1-0 y avanzan a la final de Concachampions

Los Tigres de la UANL dejaron a un lado la espectacularidad y apostaron por el pragmatismo futbolístico para poner en marcha un estilo que les permitió repetirle la dosis al Nashville SC 1-0 y de esta forma avanzar a la final de Concachampions en su historia.

Después de la victoria de la semana pasada en Tennessee, no se esperaba un cambio radical en su estilo de juego y con esta idea salieron a la cancha del Universitario para conseguir la ajustada victoria. Es cierto que no fue sencillo, porque el gol que aseguró el encuentro se dio hasta el minuto 66 por medio del argentino Juan Brunetta.

Tigres 🆚 Nashville SC



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Es cierto que el estilo de los felinos no fue el mejor de hace muchos partidos ante 41, 615 espectadores reunidos en el Volcán, muy lejos del duelo que dieron contra de Chivas o contra Mazatlán, pero fue suficiente para dejar en el camino al cuadro norteamericano.

También hubo novedades, como la alineación que utilizó Guido Pizarro al poner de titular a Marcelo Flores en lugar de Diego Lainez, mientras que a Nashville la calurosa tarde-noche regia, de casi 40 grados, le jugó una mala pasada, pues Patrick Yazbek se lesionó de su pierna derecha en el calentamiento, teniendo que salir de la cancha con apoyo para que no apoyara su pie al caminar. JB Callaghan tuvo que ser sustituido por Bryan Acosta.

Tigres también tuvo que hacer movimientos en su cuadro antes del minuto 20 con la lesión de Fernando Gorrarián para ser relevado por Juan Pablo Vigón, que no afectó en nada el funcionamiento del equipo e inclusive lo hizo más fuerte en el terreno de juego.

El resto del primer tiempo fue muy disputado, con los visitantes amenazando en tiros de esquina, mientras los felinos no hilvanaron jugadas, resintieron mucho la salida de Gorriarán, por lo que se fueron al descanso sin goles.

Para la segunda parte, los felinos fueron un poco más adelante y lograron el gol de la victoria 1-0 en una gran jugada por el lado izquierdo de Ángel Correa, limpiando la zona y dejándole un bombón a Brunetta para que este fusilara y le diera tranquilidad a los felinos y el rumbo hacia la gran final de la Concachampions.

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Dos finales en menos de cinco meses, nada mal para un equipo dirigido por un técnico con apenas un año de experiencia, pero que ha sabido convencer y comprometer a sus jugadores para lo que hoy están viviendo de la mano de Guido Pizarro.

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