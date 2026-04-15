América completa diez años de oscuridad en la Concachampions al caer con Nashville: 0-1

Las Águilas del América completaron una década de oscuridad en el torneo de la Concachampions al caer en forma lamentable con el Nashville 0-1 en su enésima eliminación en este certamen, en donde desde 2016 no consiguen título alguno, en una deuda que sigue acumulándose en su historia.

Con gol del alemán Hany Mukhtar, Nashville logró derrotar al equipo más ganador de México y agravó la crisis que atraviesa el equipo dirigido por el técnico brasileño André Jardine que de nueva cuenta echa a perder los planes de esta organización de gravitar en campo internacional.

Ahora con la necesidad de ir por la victoria, pero a la vez con la ventaja de haber sacado un empate sin goles en el estado de Tennessee, las Águilas esperaban que este encuentro se inclinara a su favor, pero realmente hicieron muy poco por alcanzar esta meta.

Mukhtar finds the net for Nashville! 💥 pic.twitter.com/7W9WtARQR4 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 15, 2026

La última vez que América alzó la copa en esta competición fue en 2016 cuando se impusieron a los Tigres de la UANL; pero a partir de ese momento las cosas no han salido como lo planearon y se ha ido por la puerta de atrás con eliminaciones recientes como contra Toronto FC (2018), LAFC (2020), Pachuca (2024) y Cruz Azul (2025).

América entendió mal el partido o mejor dicho, equivocó las formas, sobre todo porque no cuenta con ese gran equipo que llegaba desde atrás y maniataba a los rivales, aprovechando la potencia por izquierda del uruguayo Brian Rodríguez y por la derecha de Alejandro Zendejas, pero apoyados por la generación del tridente de Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo y Erick Sánchez, pero contando con un killer del área como Rodrigo Aguirre o Henry Martín.

Hany Mukhtar is named Player of the Match after his decisive goal sends Nashville SC through 🏅 pic.twitter.com/fJ1BccDkwW — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 15, 2026

Pero ahora abusaron del pelotazo al área, a esperar que los centros de Isaías Violante o del propio Brian Rodríguez pudieran encontrar a un Patricio Salas y después a la pantera José Zúñiga, pero ni una, ni otra cosa pudieron generar las Águilas y de esta forma Nashville se aprovechó

Las Águilas tampoco fueron muy correctas en la defensa, pues en el minuto 51, cuando se pensaba que los norteamericanos estaban fundidos por el desgaste y por la altura, lanzaron un contragolpe en el cual el germano Hany Mukhtar llegó al área americanista tan solo que hasta le dio tiempo de respirar antes de lanzar tremendo disparo que venció la meta del portero Rodolfo Cota, que ni vio el balón en el tremendo tiro que puso de cabeza a los americanistas.

El Nashville comprendió la forma de jugar el partido y después de dosificarse en el primer tiempo controlando al América y yendo al ataque solo cuando era necesario, puso a sus rivales contra la pared y empezó a desesperarlos.

La Pantera se queda a nada de igualar el marcador 😨💥 pic.twitter.com/WbymiFS4sr — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 15, 2026

Después vino el gol de Hany Mukhtar y eso complicó todo para el América, que buscó empatar por todas las formas, mandando al brasileño Vinicius Lima, al colombiano José Zúñiga, a Isaías Violante, a Miguel Vázquez y a Alan Cervantes, pero nada funcionó y a lo máximo que aspiraron fue a una llegada en el área de Zúñiga que no pudo rematar cuando se pensaba que estaba el gol del empate americanista y el que mandaba el partido a tiempo extra.

América se murió de nada y se fue por la puerta de atrás de la Concachampions en un duro golpe para esta organización que no hace mucho festejaba un tricampeonato, pero en donde de aquel plantel solo permanecen pocos jugadores.

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