Cruz Azul convirtió en héroe al portero Hugo Lloris y LAFC los eliminó: 1-1 (global 1-4)

Cruz Azul prometió que iría con todo para darle la vuelta al marcador adverso de 3-0 con LAFC en el duelo de vuelta de la Concachampions, pero su promesa se quedó corta al dominar el partido, agobiar al portero francés Hugo Lloris, pero al final conformarse con el empate 1-1 para quedar eliminado 1-4.

Un esfuerzo que supo a poco, pues se esperaba que los cementeros se pusieran el cuchillo entre los dientes y aprovecharan que el cuadro angelino fue la antítesis del juego de ida, echado atrás y dependiendo de los grandes lances de su arquero que lo convirtieron en héroe para poder salvar la eliminatoria.

Cruz Azul 🆚 LAFC



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A los cementeros les faltó más alma de matones y solo pudieron vencer la meta de los norteamericanos en el minuto 16 en un penal anotado por Gabriel “Toro” Fernández, pero el resto de opciones de Andrés Montaño, Gabriel Fernández, Carlos Rodríguez, Agustín Palavicino y Jeremy Márquez, se quedaron en las manos del arquero galo o en las tribunas.

En la segunda mitad ingresaron, el nigeriano Christian Ebere, José Paradela y Mateo Levy, pero fue la misma historia, con un Cruz Azul, adelantando líneas, pero sin poder encontrar las vías para matar a los angelinos y poder ponerle fuego al encuentro.

Hugo Lloris comes up big for LAFC 🧤🔥



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En perjuicio del Cruz Azul apareció el grito homofóbico contra el portero francés Hugo Lloris por parte de sus aficionados, que provocó que el árbitro Iván Bartón suspendiera el encuentro en la segunda mitad, cuando más presionaba el cuadro cementero, y que provocó que su ritmo se viera afectado de seguir presionando

¡Gabriel Fernández descuenta en el global para Cruz Azul! 🎯 pic.twitter.com/rmXy7GbXXF — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 15, 2026

Fueron varias opciones de gol muy claras después del penalti anotado por Gabriel Fernández; entre las más claras fueron los disparos de Andrés Montaño en dos mano a mano con Lloris y otro disparo de Omar Campos que el mismo Lloris sacó con las uñas.

Otros disparos de Agustín Palavicino, Rodolfo Rotondi, Christian Ebere, que le dieron la etiqueta de héroe al portero de LAFC y en la jugada final, en un contragolpe del cuadro Black & Gold, las manos del defensa colombiano de los cementeros Willer Ditta dieron paso al gol del franco gabonés Denis Bouanga para matar las ilusiones de los cementeros con el empate 1-1 y la derrota con global 4-1.

Bouanga seals it for LAFC! 🎯 pic.twitter.com/UMfjUOsmvg — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 15, 2026

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