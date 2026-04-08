América con susto áereo de Nashville a México al aterrizar de emergencia en Miami

Las Águilas del América sufrieron un verdadero trago amargo en su regreso de la ciudad de Nashville en Tenneessee, Estados Unidos, en virtud de que la aeronave que los transportaba a la ciudad de México sufrió un desperfecto que obligó al piloto a aterrizar de emergencia en Miami, Florida.

Después del empate 0-0 que registraron contra el Nashville FC en el duelo de ida de los cuartos de final de la Concachampions, el cuadro americanista realizó su travesía a primera hora de este miércoles para arribar después del mediodía a sus instalaciones y poder realizar un entrenamiento vespertino de cara al duelo de la fecha 14 del torneo Clausura 2026 contra el Cruz Azul en la edición 205 del clásico joven.

EMERGENCIA

EL avion que traslada al América de Nashville a México presentó una falla en pleno vuelo y tuvo que aterrizar de emergencia en Miami donde está varado el equipo. pic.twitter.com/L5VN5zYM04 — david medrano felix (@medranoazteca) April 8, 2026

Pero sus planes se vieron interrumpidos por este imprevisto que fue dado a conocer en primera instancia en redes sociales por el comentarista de TV Azteca David Medrano, quien detalló en su cuenta oficial de X que el América tuvo que cambiar sus planes debido al susto en el avión que los trasladó de Nashville a México y que los obligó a tener que bajar del avión en el aeropuerto de Miami, Florida.

En su publicación Medrano escribió que: “Emergencia. El avión que traslada al América de Nashville a México presentó una falla en pleno vuelo y tuvo que aterrizar de emergencia en Miami donde está varado el equipo”.

Posteriormente varios medios confirmaron que no hubo nada que lamentar y que el América solo demorará unas horas más para arribar a la capital de la República y empezar a alistarse para el duelo contra Cruz Azul a partir de este jueves 9 de abril.

Por lo pronto América estará en Miami hasta la noche del miércoles para después tratar de proseguir su vuelo en la aeronave charter que fue contratada por la directiva y si no es posible enmendar la avería se conseguirá un vuelo comercial.

El comunicado del América

Horas más tarde la directiva del América publicó un comunicado en donde detalló las razones de la falla del avión: “Fuimos informados que el sistema arrojaba una falla eléctrica, por tal motivo, como medida de precaución, la tripulación tomó la determinación de aterrizar la aeronave en el Aeropuerto Internacional de Miami, lugar en el que tiene su base de mantenimiento”.

También resaltó en su informe de prensa que: “El suceso no afecta la planeación del equipo de cara a su próximo encuentro, toda vez que este miércoles estaba previsto como día de descanso”.

Club América informa sobre el retorno del plantel a México después de los Cuartos de Final en Champions Cup.



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El conjunto azulcrema regresaba a territorio mexicano tras igualar 0-0 ante el conjunto de Nashville en la Ida de los Cuartos de Final de la Concachampions; el juego de Vuelta entre el equipo de la Liga MX y el de la MLS está programado para el próximo martes 14 de abril en el Estadio Banorte.

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