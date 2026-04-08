Nashville no supo cómo matar y América rescató el 0-0 en la ida de 4os de final de Concachampions

Para el América, la perspectiva del vaso medio lleno o medio vacío le quedó como anillo al dedo con el 0-0 en casa del Nashville en el duelo de ida de la Concachampions, pues para algunos podría considerarse como un resultado positivo y para otros negativo de cara al duelo de vuelta.

La realidad es que América está muy lejos de su nivel de antaño, en donde podía aspirar a mejores resultados, pero ahora tuvo que terminar el juego en el estado de Tennessee pidiendo la hora debido a que la escuadra norteamericana estuvo más cerca de la victoria en el segundo tiempo que los americanistas.

¡Cota seguro en el arco americanista! 🧤🦅 pic.twitter.com/cv7ZYb7l4o — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 8, 2026

América tuvo que recurrir a acciones casi espectaculares de Ramón Juárez para evitar que su portería fuera violentada con una acción de escorpión y después la de Rodolfo Cota en un tiro con las peores intenciones del ataque de los norteamericanos.

El cuadro americanista llegará al Estadio Azteca con la ventaja de no recibir gol en calidad de visitante, pero, por el contrario, está en riesgo de que, con un gol de los estadounidenses, las cosas se le pongan color de hormiga con el gol de visitante en el criterio de desempate.

El duelo fue de baja calidad, porque Nashville tampoco puso lo que había puesto para eliminar a Inter Miami, con lo cual permitieron que los americanistas tuvieran un mejor primer tiempo, donde tanto Erick Sánchez y Alejandro Zendejas poco pudieron hacer para surtir de balones a Patricio Salas y con esto el duelo fue sobrellevado por ambos cuadros en los primeros 45 minutos.

Las Águilas quisieron presionar y cambiar el panorama de su resultado, pero ni el ingreso del colombiano José “Pantera” Zúñiga ni el del brasileño Vinicius Moreira, pudieron generar cambios en el accionar de las Águilas, sobre todo porque entre el mediocampo y el ataque de las Águilas pudo haber demasiada conexión para generar peligro sobre la meta de Brian Schwake.

América realmente sobrellevó las acciones y solo se aplicó cuando Nashville en la segunda mitad apretó el acelerador y generó peligros con Sam Surridge y Patrick Yazbek, entre otros más, pero sin poder conseguir su propósito para que el marcador no tuviera movimiento.

¡La acrobacia de Ramón Juárez para evitar el remate de Surridge! 🤯 pic.twitter.com/KuOuFmr3q9 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 8, 2026

Pero sobre todo la acción donde Alex Muyl, en los minutos finales, tuvo un balón a modo para fusilar a Rodolfo Cota y voló su disparo para que la próxima semana se juegue el partido de vuelta en el Estadio Azteca con la moneda en el aire.

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