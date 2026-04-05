América tropieza ante el sotanero Santos y deja escapar puntos clave en la Liga MX

El América dejó escapar una oportunidad de oro en la Liga MX tras empatar 1-1 ante Santos Laguna, último lugar de la tabla, en un partido donde incluso jugó con ventaja numérica en la recta final.

El conjunto azulcrema no logró capitalizar su dominio y apenas rescató un punto que sabe a poco en sus aspiraciones dentro del Clausura 2026.

América vs Santos: empate que complica a las Águilas

El América necesitaba urgentemente los tres puntos para alejarse del noveno puesto y reducir la presión rumbo a sus próximos compromisos, incluyendo la Concacaf Champions Cup y el esperado Clásico Joven que disputarán la próxima semana.

Sin embargo, pese a imponer condiciones durante varios lapsos del encuentro, el equipo no pudo superar a un inspirado Carlos Acevedo, figura determinante para que Santos Laguna sumara en casa.

Por su parte, el conjunto lagunero logró rescatar un empate que, aunque no lo saca del fondo, le permite seguir peleando por salir del último lugar del torneo.

Partido accidentado y cambios obligados por lesión

El encuentro estuvo marcado por constantes interrupciones debido a golpes y lesiones. Los cuerpos médicos tuvieron mucho trabajo, lo que derivó en modificaciones obligadas en ambos equipos.

Erick Sánchez, por parte del América, abandonó el campo tras sufrir una lesión en la pierna. Del lado de Santos Laguna, Aldo López tuvo que salir luego de un fuerte choque de cabezas que lo dejó aturdido.

América no supo aprovechar jugar contra 10 hombres

Al minuto 78, Kevin Picón fue expulsado tras una dura entrada sobre Rodrigo Dourado en medio campo. Aunque inicialmente no se marcó la roja, el árbitro Fernando Hernández revisó la jugada en el VAR y decidió sancionar al jugador de Santos Laguna.

Con un hombre más, el América encontró el gol al 80 gracias a Alexis Gutiérrez, quien adelantó a su equipo tras una jugada a balón parado.

¡Gol de Alexis Gutiérrez (Club América) para el 1-0 ante Santos Laguna, faltando 10 minutos para que acabe el partido! Narración de @AlvaritoMorales para ESPN México pic.twitter.com/459gUHthru — lilboimx (@lilboimx) April 5, 2026

Sin embargo, la ventaja fue efímera. Apenas minutos después, Santos Laguna respondió de inmediato y logró el empate 1-1, aprovechando una desatención defensiva de las Águilas.

El gol de Cristián Dájome (Santos Laguna) ante Club América, como se narró para las estaciones de radio @deportesWRADIO y @caliente92fm pic.twitter.com/IlU08bZYQ4 — lilboimx (@lilboimx) April 5, 2026

Carlos Acevedo, figura del partido

El portero Carlos Acevedo fue el gran héroe del encuentro. Con múltiples atajadas, evitó la caída de su equipo y se consolidó como el mejor jugador del partido.

El guardameta mexicano destacó especialmente en intervenciones clave ante Brian Rodríguez y Vinicius Lima, manteniendo con vida a Santos Laguna en los momentos más complicados.

Si no se sufre, no se es del Santos Laguna.



Hoy los Guerreros obtuvieron un empate ante su afición demostrando actitud.



Lamentablemente este punto mantiene a Santos Laguna todavía en el último lugar.



El mejor del partido, Carlos Acevedo. pic.twitter.com/oDVHnJ6WQI — ComarcaDeportiva (@ComarcaDeporte) April 5, 2026

La expulsión que cambió el ritmo del juego

La tarjeta roja a Kevin Picón modificó el cierre del partido, obligando al América a lanzarse con todo al ataque. Esa presión derivó en el gol que les dio ventaja momentánea.

No obstante, la falta de concentración tras la anotación permitió que Santos Laguna reaccionara de inmediato y firmara el empate definitivo.

¿Qué sigue para Santos y América?

En su lucha por abandonar el último lugar, Santos Laguna buscará sumar en su siguiente compromiso cuando visite a Pachuca, en un duelo clave para sus aspiraciones.

Por su parte, el América deberá cambiar rápidamente el enfoque, ya que enfrentará a Nashville SC en la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, donde intentará recomponer el camino a nivel internacional, antes de enfrentarse a Cruz Azul en la fecha 14 de la Liga MX.

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