Horóscopo de octubre 2026: qué le depara el mes a tu signo del zodiaco

Octubre de 2026 presenta importantes movimientos planetarios que pueden influir en el amor, el dinero, el trabajo y las relaciones personales.

El mes comienza con Venus retrógrado el 3 de octubre, continúa con una Luna Nueva en Libra el día 10 y alcanza otro momento relevante con el regreso de Plutón a su movimiento directo el 15.

Más adelante, el Sol entra en Escorpio el 23 de octubre, favoreciendo la introspección y el deseo de descubrir aquello que permanece oculto.

Un día después, Mercurio inicia su retrogradación, un periodo asociado en astrología con posibles confusiones en comunicaciones, viajes y tecnología.

Finalmente, Venus regresa a Libra el 25 y la Luna Llena en Tauro ilumina el cielo el 26.

Con este panorama, cada signo vivirá octubre de una manera diferente, detalló la astróloga Teresa Reed al sitio Almanac.

Horóscopo octubre 2026

Aries

Octubre impulsa la creatividad y las iniciativas personales de Aries. Venus retrógrado aconseja controlar los gastos, mientras que la Luna Nueva puede favorecer una nueva relación o asociación.

A partir del 23, las finanzas adquieren mayor protagonismo y será importante reorganizar el presupuesto.

Tauro

Las relaciones serán el principal tema para Tauro. Venus retrógrado puede generar malentendidos o incluso hacer reaparecer a alguien del pasado.

La Luna Nueva favorece oportunidades profesionales, mientras que la Luna Llena del 26 invita a defender necesidades y establecer límites.

Géminis

Géminis tendrá que utilizar la diplomacia en el trabajo. La Luna Nueva puede abrir un nuevo capítulo romántico o creativo, pero Mercurio retrógrado podría complicar la comunicación con compañeros.

El descanso será especialmente necesario hacia el final del mes.

Cáncer

El amor requerirá paciencia y comprensión. La Luna Nueva puede ser favorable para asuntos relacionados con la vivienda, aunque será importante controlar los gastos.

Durante las últimas semanas, las conversaciones sentimentales podrían necesitar mayor cuidado.

Leo

Marte y Júpiter mantienen elevada la energía de Leo. Octubre favorece proyectos personales, renovación del hogar y actividades sociales.

Sin embargo, Mercurio retrógrado podría provocar discusiones familiares. La Luna Llena puede traer reconocimiento por esfuerzos anteriores.

Virgo

Las finanzas adquieren importancia durante octubre. La Luna Nueva podría coincidir con una oportunidad laboral, aumento, proyecto adicional o mejora económica.

Sin embargo, Venus y Mercurio retrógrados aconsejan prudencia con los gastos y los viajes.

Libra

El Sol favorece la visibilidad y la confianza de Libra durante las primeras semanas.

La Luna Nueva del 10 puede abrir puertas, mientras que Venus retrógrado invita a cuidar los ingresos. Hacia el final del mes será necesario revisar el presupuesto.

Escorpio

Octubre invita a Escorpio a buscar momentos de tranquilidad. Venus retrógrado puede hacer que prefiera evitar cambios drásticos en su imagen.

El día 16 puede surgir una oportunidad de liderazgo y, desde el 23, el Sol aumenta su protagonismo.

Sagitario

La vida social de Sagitario estará especialmente activa. La Luna Nueva favorece encuentros y celebraciones, mientras que Venus retrógrado puede aumentar el deseo de pasar tiempo a solas.

Hacia el final del mes podrían producirse cambios relacionados con el trabajo.

Capricornio

Las perspectivas profesionales de Capricornio destacan en octubre. La Luna Nueva puede revelar una oportunidad de crecimiento, mientras que Venus retrógrado podría provocar tensiones en las amistades.

El final del mes combina avances profesionales con oportunidades para fortalecer la vida sentimental.

Acuario

Los viajes y las nuevas experiencias tendrán protagonismo. La Luna Nueva puede presentar una oportunidad para viajar o descansar.

En el trabajo será necesario cuidar la reputación y las palabras, especialmente durante Mercurio retrógrado.

Piscis

Piscis deberá prestar especial atención a sus finanzas. Octubre puede presentar oportunidades económicas, pero también tentaciones para gastar de más.

Revisar el presupuesto será fundamental, especialmente si existen planes de viaje durante la segunda mitad del mes.