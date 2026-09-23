El otoño 2026 trae una suerte excepcional para 4 signos del zodiaco

El otoño 2026 comenzó con una energía renovada para todos los signos del zodiaco, pero cuatro de ellos podrían experimentar una etapa especialmente favorable.

De acuerdo con la astróloga Lisa Stardust, el equinoccio de otoño abre un periodo relacionado con el equilibrio, la claridad y la toma consciente de decisiones.

El equinoccio de otoño ocurrió el 22 de septiembre de 2026 a las 20:05 horas del este.

Este fenómeno astronómico marcó el cambio de estación y se caracteriza porque el día y la noche tienen una duración aproximadamente similar.

Desde la perspectiva astrológica, también coincide con el ingreso del Sol en Libra, un signo de aire asociado con las relaciones, la armonía y la búsqueda de equilibrio.

Esta combinación puede impulsar una nueva perspectiva sobre el amor, el trabajo y los proyectos personales.

Y según dijo la astróloga en un reporte de Today.com, para Géminis, Libra, Acuario y Piscis el otoño podría representar una etapa de oportunidades, crecimiento y decisiones importantes.

1. Géminis

El otoño 2026 puede marcar un cambio importante para Géminis, especialmente en la manera en que entiende el liderazgo.

Después de mucho tiempo intentando resolverlo todo por su cuenta, comenzará a reconocer el valor de trabajar en equipo.

La astrología señala una etapa favorable para intercambiar ideas, pedir orientación y escuchar otras opiniones.

Esto puede ser especialmente importante para quienes dirigen un negocio o tienen responsabilidades profesionales.

Géminis también podría descubrir que algunas personas que consideraba competidores pueden convertirse en aliados.

Dejar el orgullo a un lado y aceptar apoyo será una de las claves de esta temporada.

2. Libra

Para Libra, el otoño comienza con una energía especialmente relacionada con el romance.

La pasión, la creatividad y la confianza pueden convertirse en herramientas para destacar y fortalecer los vínculos afectivos.

Los Libra solteros podrían sentirse atraídos por personas capaces de despertar su lado más espontáneo y audaz.

Quienes tienen pareja, en cambio, tendrán la oportunidad de recuperar la emoción de los primeros encuentros. La comunicación será fundamental.

Expresar los sentimientos es importante, pero también lo será escuchar al otro. Evitar las luchas de ego permitirá aprovechar mejor esta etapa sentimental.

3. Acuario

Acuario podría vivir el otoño 2026 como una aventura emocional. Los solteros podrían comenzar a buscar relaciones más estables, pero sin renunciar a su necesidad de libertad e independencia.

Para quienes tienen pareja, compartir sueños, proyectos y nuevas experiencias puede fortalecer la conexión.

Esta temporada invita a hablar abiertamente sobre deseos, creencias y planes de futuro. La apertura mental será una de las principales fortalezas de Acuario.

Incluso las diferencias de opinión pueden convertirse en oportunidades para profundizar los vínculos.

4. Piscis

Piscis podría encontrar una de las áreas más prometedoras del otoño en el terreno profesional y económico.

La temporada puede ser favorable para revisar estrategias, ampliar contactos y reconsiderar la manera en que administra sus proyectos.

Quienes llevan tiempo pensando en solicitar un aumento o buscar nuevas oportunidades laborales podrían sentirse más preparados para dar el paso.

También podría reaparecer un proyecto del pasado. Sin embargo, Piscis tendrá que analizar cuidadosamente las condiciones antes de comprometerse.

Una oportunidad solo será realmente favorable si existe una distribución equilibrada de responsabilidades.