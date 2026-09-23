Gobierno de Trump alega fraude en Obamacare y elimina alrededor de 760,000 inscripciones

Millones de estadounidenses dependen de los seguros médicos subsidiados para mantener acceso a consultas, medicamentos y otros servicios de salud. Ahora, el gobierno federal está reforzando los controles sobre quienes reciben estos beneficios, en una medida que podría afectar a cientos de miles de personas.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) anunciaron la cancelación de aproximadamente 315,000 inscripciones en los mercados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida como Obamacare. Estas pólizas cubrían a alrededor de 760,000 personas durante el mes pasado.

Según CMS, las inscripciones fueron consideradas no autorizadas. El gobierno de Donald Trump sostiene que la medida forma parte de una operación para combatir el fraude y otras irregularidades dentro del sistema de seguros médicos.

El Grupo de Trabajo de la Casa Blanca del vicepresidente para Eliminar el Fraude encabezó las cancelaciones. Las autoridades calculan que la acción permitirá ahorrar aproximadamente $2,200 millones de dólares en subsidios financiados por los contribuyentes.

CMS también anunció que revisará aproximadamente 419,000 personas para comprobar que sean residentes legales de Estados Unidos y que cumplan con los requisitos de ingresos establecidos para recibir beneficios de los mercados de Obamacare.

El gobierno también ha cuestionado el trabajo de los intermediarios que ayudan a los consumidores a inscribirse en estos planes. La administración sostiene que algunas solicitudes pudieron haber sido procesadas sin verificar correctamente la información de los beneficiarios.

Sin embargo, todavía no está claro cuántas de las 315,000 inscripciones canceladas correspondían a personas que realmente no cumplían los requisitos para recibir cobertura. Tampoco está establecido que la administración del expresidente Joe Biden hubiera dejado de verificar deliberadamente la elegibilidad de los inscritos.

Durante una rueda de prensa, el vicepresidente JD Vance cuestionó el funcionamiento del sistema y defendió las medidas anunciadas por el gobierno.

“Tenemos un sistema donde, por un lado, se paga a intermediarios para que introduzcan pacientes en el sistema, mientras que, por otro lado, el gobierno ni siquiera verifica si las personas inscritas cumplen realmente los requisitos del programa. ¿Qué tenemos? Por supuesto, un fraude desenfrenado”, señaló Vance.

Por su parte, el administrador de CMS, Dr. Mehmet Oz, afirmó que aproximadamente 35% de las personas actualmente inscritas en Obamacare nunca han utilizado el programa. Según sus declaraciones, esas personas nunca habrían utilizado una receta médica ni acudido a un médico mediante su cobertura.

Oz también señaló el crecimiento de las inscripciones durante la pandemia de COVID-19. Según la administración, estas pasaron de aproximadamente 10 millones de personas antes de la pandemia a cerca de 22 millones después.

El crecimiento ocurrió después de que el Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue Plan Act) ampliara los subsidios para los seguros médicos en 2021. Estas ayudas hicieron que la cobertura fuera más accesible para millones de consumidores.

Los subsidios ampliados posteriormente expiraron a finales de 2025, lo que elevó las primas para muchos estadounidenses inscritos en los mercados de la ACA.

Un informe de la Oficina del Subsecretario de Planificación y Evaluación, principal asesor del secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), señaló que la inscripción en Obamacare creció de manera extraordinaria entre 2021 y 2024.

El documento estimó que 19.2 millones de estadounidenses están actualmente inscritos en estos planes y sostuvo que una parte importante de las nuevas inscripciones presentaba señales de irregularidad.

La revisión de CMS continuará mientras el gobierno federal busca comprobar quién cumple con las reglas del programa. Para quienes tienen un seguro de Obamacare, será importante mantener actualizada su información y responder cualquier solicitud oficial relacionada con ingresos, residencia o elegibilidad para mantener la cobertura de salud.

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