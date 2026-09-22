¿Cuánto necesitas para reservar el nuevo auto Tesla Roadster?

Hay autos que llegan al mercado con una fecha de lanzamiento clara y otros que parecen vivir durante años en el terreno de las promesas. El nuevo Tesla Roadster pertenece, por ahora, al segundo grupo. La compañía de Elon Musk volvió a abrir la puerta para quienes quieran apartar uno, aunque el primer paso exige una cantidad considerable de dinero.

Tesla reabrió las reservas de la nueva generación del Roadster con un compromiso inicial de $50,000 dólares. La cantidad no representa el precio final del automóvil. Se trata del monto requerido para asegurar una reserva antes de que la compañía presente oficialmente el vehículo rediseñado.

El proceso está dividido en dos pagos:

El cliente debe entregar $5,000 dólares con tarjeta de crédito. Tesla señala que este primer pago es completamente reembolsable. El comprador tiene que realizar una transferencia bancaria de $45,000 dólares dentro de un plazo de 10 días para completar la reserva.

Tesla prepara la presentación de la nueva versión para el 1 de octubre en Texas, casi nueve años después de que Elon Musk mostrara por primera vez un prototipo del Roadster de segunda generación. La página actual de Tesla también mantiene una reserva básica de $50,000 dólares para el modelo.

“Nuevo Tesla Roadster, presentación 10.01”, escribió el director ejecutivo de Tesla en X, después de que la compañía difundiera un adelanto con el mensaje “Go for launch”.

New Tesla Roadster Unveil 10.01 https://t.co/9J3YPT25fm — Elon Musk (@elonmusk) September 13, 2026

El desarrollo del automóvil también ha cambiado con los años. De acuerdo con información publicada sobre el programa, Tesla habría dejado atrás una propuesta basada en componentes del Model S Plaid para avanzar hacia un hiperdeportivo completamente nuevo con estructura de fibra de carbono.

Uno de los elementos que más atención ha generado es una posible versión equipada con propulsores de gas frío desarrollados en colaboración con SpaceX. La información disponible apunta a que esa tecnología podría formar parte de una demostración durante el evento, aunque Tesla todavía debe presentar oficialmente las características definitivas del vehículo.

La historia del Roadster comenzó en noviembre de 2017, cuando Tesla anunció que las primeras entregas de la nueva generación comenzarían en 2020. En aquel momento, la empresa hablaba de un precio base de $200,000 dólares, una aceleración de 0 a 60 millas por hora en 1.9 segundos y una autonomía de 620 millas. También existía una edición limitada Founders Series, para la cual Tesla recibió pagos de $250,000 dólares.

El calendario original nunca se cumplió y el proyecto acumuló retrasos durante los años siguientes. Ahora, Tesla vuelve a solicitar dinero para nuevas reservas incluso antes de mostrar públicamente el diseño definitivo del automóvil.

Todavía queda una pregunta importante para quienes reservaron el Roadster hace años: ¿qué ocurrirá con la prioridad de esas reservas y bajo qué condiciones podrán acceder al nuevo modelo? Tesla tampoco ha confirmado todavía el precio final ni todas las especificaciones de la versión rediseñada.

Para los nuevos interesados, por lo tanto, los $50,000 dólares no deben confundirse con el costo de compra del vehículo. Es la cantidad que Tesla solicita actualmente para entrar en la fila de reservas. El precio definitivo y las características actualizadas del Roadster serán datos clave cuando la compañía realice su presentación del 1 de octubre.

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