1 de cada 3 personas con seguro médico tiene deudas médicas, según encuesta

Tener seguro médico en Estados Unidos no siempre significa estar protegido de una factura que puede desestabilizar las finanzas familiares. Un nuevo análisis encontró que aproximadamente uno de cada tres adultos en edad laboral con seguro privado todavía está pagando gastos médicos acumulados con el paso del tiempo. La situación también está llevando a algunas familias a utilizar sus ahorros, reducir gastos básicos o posponer tratamientos.

El dato proviene de una investigación publicada por el Commonwealth Fund, un grupo de investigación de políticas de salud no partidista. El estudio se basó en una encuesta realizada a 6,353 adultos estadounidenses y analizó a personas con cobertura médica privada. Entre ellas se encontraban quienes tienen seguro a través de sus empleadores, los mercados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) y el mercado privado.

De acuerdo con el reporte, 32% de los adultos en edad laboral con seguro privado dijo que está pagando facturas médicas o deudas a lo largo del tiempo. El problema puede representar una carga especialmente fuerte para los hogares con presupuestos más ajustados.

“La razón principal por la que estas personas tienen deudas tiene que ver con la medida en que su seguro cubre sus gastos de bolsillo”, señaló Sara Collins, economista de la salud y autora principal del estudio en el Commonwealth Fund.

Los gastos tampoco provienen únicamente de emergencias o procedimientos extraordinarios. Casi dos tercios de los adultos con deudas médicas señalaron que estas se relacionan con servicios hospitalarios, incluidos tratamientos como paciente interno, atención ambulatoria o visitas a salas de emergencia.

Entre las fuentes de deuda aparecen las consultas médicas, además de los análisis de laboratorio y las pruebas diagnósticas. Esto significa que una persona puede terminar con pagos pendientes incluso después de recibir servicios médicos considerados habituales.

Además, casi la mitad de las personas que tienen deudas médicas informó que debe al menos $2,000 dólares. Ese grupo representa aproximadamente 15% de todos los adultos en edad laboral que cuentan con seguro médico privado.

Para hacer frente a esos pagos, algunas familias han tenido que recurrir al dinero que tenían reservado para otras necesidades. El 37% de las personas con deudas médicas dijo que utilizó sus ahorros para cubrir las facturas. Además, 30% afirmó que redujo gastos esenciales, como alimentos, calefacción o renta. Otro 30% señaló que retrasó o renunció a recibir atención médica.

“Muchos estadounidenses no tienen mucho dinero ahorrado y, cuando enfrentan un gasto inesperado en un mes en el que sus ingresos ya están destinados a cubrir todas las necesidades básicas, esto puede llevarlos a contraer deudas médicas que no pueden pagar”, comentó Collins. “Especialmente entre las personas de bajos ingresos, que tienen presupuestos familiares muy ajustados, las facturas médicas pueden desequilibrar ese presupuesto hasta el punto de no poder pagar ciertas cosas y tener que recortar gastos”.

El informe también destaca algunas medidas que pueden tomar los consumidores cuando reciben una factura que no pueden pagar o consideran incorrecta. Una de ellas es revisar cuidadosamente los cargos y disputar aquellos que parezcan erróneos.

Los pacientes pueden encontrarse con facturas que incluyen cargos que no esperaban. Antes de realizar un pago, es posible revisar el documento, compararlo con la explicación de beneficios proporcionada por la aseguradora y preguntar al proveedor sobre cualquier cantidad que parezca incorrecta.

Collins también señaló que algunas personas pueden sentirse inseguras al cuestionar una factura por temor a las consecuencias relacionadas con el pago.

“Es una situación difícil, pero es importante asegurarse de que el monto que se le solicita pagar sea correcto“, dijo Collins.

Cuando una aseguradora rechaza la cobertura de un servicio médico, el paciente también puede comunicarse con la compañía y con el proveedor de atención médica para conocer las alternativas disponibles. Una posibilidad es negociar un plan de pagos que permita distribuir el gasto y reducir la presión inmediata sobre el presupuesto familiar.

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