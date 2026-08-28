¿Por qué retrasar la solicitud del Seguro Social, incluso cuando los COLAs son altos?

Un aumento importante en el Seguro Social puede hacer que algunas personas piensen en comenzar a cobrar cuanto antes. Sin embargo, esperar podría ser una decisión más conveniente, incluso si el COLA de 2027 termina siendo superior al de este año.

Las estimaciones actuales sitúan el ajuste por costo de vida, conocido como COLA, entre 3.4% y 3.6%. La cifra todavía no es oficial y dependerá de los datos de inflación del tercer trimestre de 2026.

La razón para esperar está en que el beneficio mensual puede crecer por cada año que una persona retrase su solicitud después de alcanzar la edad de jubilación completa, hasta los 70 años.

La Administración del Seguro Social (SSA) permite comenzar a recibir beneficios de jubilación desde los 62 años. Sin embargo, cobrar a esa edad significa recibir un pago mensual menor que si se espera.

Después de alcanzar la edad de jubilación completa, el beneficio puede aumentar aproximadamente 8% por cada año que se retrase la solicitud, hasta los 70 años.

“Hay que protegerse para no vivir muchos años y no arrepentirse después”, comentó James Mahaney, planificador financiero certificado y director de Mavericus Retirement Services, a CNBC. “La Seguridad Social es la mejor herramienta para lograrlo”.

Por ejemplo, una persona podría tener una estimación de $2,250 dólares mensuales a los 62 años, $3,000 dólares a la edad de jubilación completa y $3,960 dólares a los 70 años. Estas cantidades no consideran los futuros COLA. Cuando se incorporan los ajustes por costo de vida, el beneficio hipotético podría llegar a unos $3,205 dólares a los 66 años y $5,091 dólares a los 70.

El análisis de Mahaney utiliza los COLA históricos de 2017 a 2026 y supone un ajuste futuro de 2.5%. Son ejemplos y no una garantía del beneficio que recibirá cada persona.

Los COLA también favorecen a quienes esperan

El ajuste por costo de vida busca ayudar a que los beneficios del Seguro Social mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación; pero un COLA alto no necesariamente es una razón para comenzar a cobrar antes.

Un ejemplo es el aumento de 8.7% aplicado en 2023. Según el análisis de Mahaney, ese ajuste habría representado unos $225 dólares adicionales al mes para un beneficiario que comenzó a cobrar a los 62 años. Para otro que esperó hasta los 70, el aumento habría sido de aproximadamente $395 dólares mensuales. La diferencia fue de $170 dólares al mes. En un año, representa $2,040 dólares.

Esto ocurre porque los futuros COLA se aplican sobre el beneficio que ya recibe cada persona, lo que significa que también beneficia a quienes aún no lo reciben y lo harán en el futuro. Si la cantidad inicial es mayor, también lo será el aumento en dólares.

Puedes reconsiderar la decisión cada año

Esperar hasta los 70 años no significa que tengas que tomar una decisión definitiva desde el principio. Mahaney recomienda revisar la situación año tras año, considerando los ingresos disponibles, la salud y las necesidades familiares.

“No es una decisión irrevocable posponer la jubilación a los 70 años”, resaltó Mahaney. “Quizás se podría analizar cada año y pensar: ‘Vaya, ese ajuste por costo de vida es mayor. Podría aprovecharlo aún más en términos nominales si pospongo la jubilación de la Seguridad Social'”.

Para quienes pueden esperar, comparar el beneficio que recibirían a los 62 años, a la edad de jubilación completa y a los 70 años puede ser más importante que fijarse únicamente en el próximo aumento, ya que el COLA del 2027 aún no se anuncia de manera oficial y se espera esto suceda en octubre.

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