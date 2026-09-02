Domino’s regala pizza si primero comes en McDonald’s, Burger King y más

¿Ya gastaste en comida rápida esta semana? Tu recibo podría convertirse en una pizza gratis. Domino’s lanzó una promoción que premia a quienes hayan comprado algunos de los productos más conocidos de sus competidores, como McDonald’s, Burger King, Taco Bell y Chipotle, con una pizza personal sin costo.

Domino’s Pizza anunció que destinará hasta $1 millón de dólares en pizzas gratuitas para celebrar la llegada de su nuevo producto, una pizza individual con forma de ficha de dominó.

La campaña comenzó con el lanzamiento del producto el 31 de agosto y tiene una condición particular: primero debes haber comprado comida en uno de los restaurantes participantes.

La promoción busca que los consumidores prueben la nueva propuesta de Domino’s y la comparen con algunos de los alimentos más populares de otras cadenas de comida rápida.

¿Cómo conseguir una pizza gratis de Domino’s?

Para participar, los clientes deben haber comprado uno de los productos considerados elegibles en las cadenas incluidas en la promoción. No se trata de presentar cualquier recibo de comida rápida, ya que Domino’s especificó cuáles son los productos que califican.

Estos son los alimentos que pueden utilizarse para participar:

Big Mac de McDonald’s .

. Whopper de Burger King .

. Crunchwrap Supreme de Taco Bell.

Sándwich de pollo de Chick-fil-A.

Burrito de Chipotle.

Una vez realizada la compra, el siguiente paso consiste en subir el recibo a IsTheDominoWorthy.com. Después de verificar la participación, Domino’s enviará por correo electrónico un código de oferta para obtener una pizza personal gratis.

Es importante tener en cuenta que la promoción funciona por orden de llegada. Además, los regalos estarán disponibles solamente mientras queden existencias dentro del límite establecido por la compañía.

“Creemos que tiene lo necesario para convertirse en un producto emblemático del menú, y queremos que los clientes lo prueben y decidan por sí mismos”, señaló Kate Trumbull, vicepresidenta ejecutiva y directora de marketing de Domino’s, en un comunicado.

La campaña, de esta manera, coloca al consumidor en una posición poco habitual dentro de una promoción de comida rápida: comprar primero en otra cadena para después recibir un producto gratis de Domino’s.

¿Cómo es la nueva pizza de Domino’s?

La promoción está relacionada con el lanzamiento de una nueva pizza personal llamada “Domino”. El producto tiene una característica que busca diferenciarlo desde su presentación: su forma recuerda a una ficha de dominó.

Se trata de una pizza individual al estilo de Detroit, dividida en dos porciones. Su preparación comienza con una masa hecha a mano con sabor a mantequilla, que se coloca en un molde rectangular y se hornea con queso parmesano.

La pizza lleva dos capas de queso y salsa. Además, el cliente puede elegir hasta tres ingredientes adicionales para personalizarla. Antes de servirse, el producto recibe un toque final de ajo.

Domino’s presentó esta nueva pizza como una opción individual que combina algunos de los elementos característicos de la pizza estilo Detroit con una presentación diferente. La campaña de lanzamiento busca que los clientes la prueben y decidan si merece convertirse en uno de los productos destacados del menú.

Para quienes quieran aprovechar la promoción, el punto más importante es conservar el recibo de una compra elegible y subirlo al sitio indicado. El código para la pizza gratis se entrega por correo electrónico, por lo que también es necesario revisar la bandeja de entrada después de completar el proceso.

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