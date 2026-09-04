Gasolina y diésel suben antes del Día del Trabajo

El fin de semana del Labor Day (Día del Trabajo) llegará con una factura más pesada para millones de conductores en Estados Unidos. El precio promedio de la gasolina regular alcanzó $4.15 dólares por galón, mientras el diésel rompió su récord histórico y llegó a $5.85 dólares. El encarecimiento ocurre justo cuando muchas familias se preparan para viajar y cuando el petróleo sigue bajo presión por las tensiones en Medio Oriente.

De acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), la gasolina subió 4 centavos frente a la semana anterior. El organismo anticipa que los viajeros enfrentarán los precios más elevados registrados para un fin de semana del Día del Trabajo.

El movimiento resulta especialmente llamativo porque esta época del año normalmente favorece una reducción de los precios. La demanda suele comenzar a bajar después de los meses de mayor movilidad del verano; sin embargo, el costo del petróleo está cambiando ese patrón.

El diésel rompe un récord histórico

El golpe más fuerte se observa en el diésel, luego de que su precio promedio nacional llegó a $5.85 dólares por galón, por encima del récord anterior de $5.81 dólares registrado en junio de 2022.

El aumento no afecta únicamente a quienes conducen vehículos diésel, ya que este combustible es fundamental para camiones, maquinaria de construcción, equipos agrícolas y otras actividades que movilizan mercancías por todo el país.

Cuando transportar productos cuesta más, ese incremento puede terminar llegando a los consumidores. Alimentos, materiales y otros bienes que recorren largas distancias pueden incorporar parte de ese gasto adicional en sus precios.

“El consumidor promedio verá un aumento en los precios del diésel en los productos que compra”, señaló Susan Bell, vicepresidenta sénior de investigación de la división de distribución de Rystad Energy, a CBS News. “Piense en los alimentos que se envían por todo el país, y en las frutas y verduras que vienen de California y se transportan por camión o ferrocarril. Es un fenómeno inflacionario“.

El petróleo está detrás del aumento

El precio del crudo representa aproximadamente la mitad del costo de un galón de gasolina en Estados Unidos. El resto corresponde principalmente a refinación, impuestos y comercialización, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

En los mercados internacionales, el petróleo volvió a encarecerse después de nuevos ataques reivindicados por Irán contra fuerzas estadounidenses en Medio Oriente. El crudo Brent llegó a $95.55 dólares por barril, mientras el petróleo estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) rondaba los $91.50 dólares.

Una de las principales preocupaciones está en el Estrecho de Ormuz. Esta vía marítima conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y por ella transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Mientras el transporte marítimo continúe afectado, los analistas esperan que los precios de los combustibles permanezcan elevados.

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