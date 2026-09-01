¿El petróleo de Venezuela bajará la gasolina en EE.UU. como dice Trump?

Los conductores de Estados Unidos podrían tener que esperar varios años antes de notar en sus bolsillos el efecto del nuevo acuerdo petrolero con Venezuela. Donald Trump asegura que el pacto ayudará a reducir de manera importante el precio de la gasolina, pero los expertos en energía advierten que aumentar la producción venezolana será un proceso lento.

El acuerdo contempla el desarrollo de 17 yacimientos petrolíferos estratégicos en Venezuela, que concentran reservas probadas de unos 65,000 millones de barriles. Aunque esta cantidad podría aumentar el suministro de crudo hacia Estados Unidos, los campos todavía necesitan inversión, infraestructura y capacidad operativa para alcanzar una producción significativa.

¿Cuándo podría bajar la gasolina?

La respuesta de los especialistas es clara: no sería de inmediato.

Global Energy Monitor, organización sin fines de lucro dedicada al seguimiento de infraestructura energética, señaló a CBS News que desarrollar nuevos campos petroleros puede tomar hasta 15 años. En Venezuela, el proceso podría ser todavía más complicado por los riesgos políticos y las condiciones de su industria.

Tracy Shuchart, directora ejecutiva de Hilltower Resource Advisors, estimó que podrían pasar entre cinco y 15 años antes de que el volumen de petróleo venezolano enviado a Estados Unidos sea suficiente para tener un efecto sobre los precios domésticos de la gasolina.

Patrick De Haan, analista de petróleo de GasBuddy, también señaló que el anuncio muestra la preocupación de la Casa Blanca por el costo de los combustibles.

“El anuncio es una señal de que la Casa Blanca sigue preocupada por los elevados precios del combustible, aunque, en realidad, cualquier beneficio derivado del aumento de la producción venezolana tardará años en materializarse por completo y es poco probable que tenga un impacto significativo a corto plazo“, señaló Patrick De Haan, analista de petróleo de GasBuddy, en una nota de investigación.

El tipo de crudo también representa un desafío. Venezuela posee grandes cantidades de petróleo pesado, que requiere procesos de refinación diferentes al crudo ligero que manejan muchas refinerías estadounidenses.

Venezuela necesita recuperar su producción petrolera

Venezuela cuenta con poco más de 300,000 millones de barriles de reservas probadas, la mayor cantidad del mundo, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA). Sin embargo, años de falta de inversión deterioraron la infraestructura petrolera del país.

Los expertos calculan que serían necesarios al menos $100,000 millones de dólares para recuperar completamente la capacidad de los yacimientos. La producción venezolana alcanzó aproximadamente 1.1 millones de barriles diarios durante el segundo trimestre, pero UBS considera que incrementar significativamente ese volumen no será sencillo.

“El desempeño del sector petrolero venezolano en lo que va del año subraya que aumentar la producción no es tarea fácil”, señalaron los analistas de UBS.

El acuerdo contempla una empresa conjunta y derechos para operar durante 100 años en los 17 campos. Además, el proyecto busca atraer cerca de $100,000 millones de dólares en inversión privada para reconstruir la industria petrolera venezolana.

El precio de la gasolina todavía depende de otros factores

Mientras el proyecto comienza a desarrollarse, los consumidores estadounidenses continúan expuestos a los movimientos del mercado internacional. La guerra con Irán ha tenido un efecto mucho más inmediato sobre el petróleo y los combustibles.

El West Texas Intermediate (WTI), referencia del crudo estadounidense, llegó a $85.78 dólares por barril después de registrar un aumento de $2.42 dólares, equivalente al 2.9%.

Amy Myers Jaffe, directora del Laboratorio de Energía, Justicia Climática y Sostenibilidad de la Universidad de Nueva York, advirtió que el acuerdo venezolano no tendrá un efecto inmediato en las estaciones de servicio.

“El acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela podría ser útil a largo plazo, pero no va a cambiar en nada el precio de la gasolina en las estaciones de servicio durante el fin de semana del Día del Trabajo“, declaró Jaffe a The Associated Press.

Trump tiene previsto reunirse con empresas refinadoras y distribuidoras estadounidenses para analizar el acuerdo y buscar alternativas para reducir los precios. Sin embargo, por ahora, los consumidores no deberían esperar que el petróleo venezolano se traduzca rápidamente en gasolina más barata.

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