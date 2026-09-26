Trump se asombra al dar descubrir el número de muertes causadas por la guerra entre Rusia y Ucrania

El presidente Donald Trump pasó del asombro a la pena al dar a conocer la cantidad más reciente de muertes generadas por la guerra disputada entre Rusia y Ucrania.

Durante un encuentro con algunos periodistas llevado a cabo en el jardín de la Casa Blanca, el jefe de la nación expresó su preocupación ante el incremento de decesos producidos durante los pocos más de cuatros de haber iniciado la invasión del ejército ruso en territorio ucraniano.

“El mes pasado murieron 25,000 personas en la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿de acuerdo? 25,000. El mes anterior murieron 32,000 personas… en su mayoría soldados, el 97%. Pero piensen en ello: 32,000 personas, ya fueran soldados o civiles. ¡Qué lástima!”, mencionó.

Para dimensionar la cantidad de fallecimientos conjuntos ocurridos en tan sólo 30 días entre rusos y ucranianos peleando entre sí, colocando hipotéticamente los cadáveres en las gradas de un estadio de fútbol promedio, se llenarían las tribunas de la Arena CSKA, ubicada en Moscú, con capacidad para 30,000 aficionados, o bien el Estadio Shakhtar, construido en Donetsk, con un aforo de 31,718 espectadores.

Dicha imagen resultaría por demás impactante para la mayoría del mundo. Sin embargo, debido a que Rusia y Ucrania prácticamente permanecen aisladas luchando en un conflicto que sólo sus gobernantes entienden, la mayor parte las naciones alejadas de Europa suelen ver con cierto grado de indiferencia a quienes a diario pierden la vida portando un uniforme militar ya sea fabricado en Moscú o Kiev.

Obviously, the Russians are not preparing to stop their war, at least for now. Putin always finds some lame excuse ? not to meet, not to hold a trilateral, not to talk, not to end it, not to stop the killing? It has been the same with him for years ? and all our partners feel? pic.twitter.com/3iAPWY61bo — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) September 26, 2026

El punto es que mientras ese par de países continue atacándose mutuamente, en primera instancia se reduce la cantidad de personas cultivando la tierra en Ucrania y por lo tanto la producción de maíz, trigo y cebada, la cual antes se exportaba desde el denominado “Granero del Mundo” con destino a Europa, África y Medio Oriente, lleva meses sin llegar provocando desabasto o encarecimiento de granos.

A la postre, dicha anomalía terminará por generar una crisis tan o más grande de la surgida ante la falta de combustible fluyendo desde Medio Oriente.

Preocupado por la situación, Donald Trump reconoció haber dialogado con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenski, así como con el mandatario Vladimir Putin pidiéndoles a ambos acabar con la guerra lo más pronto posible.

“Hablé mucho con él, y tanto él como Putin están de acuerdo. Y algún día, con suerte en un futuro no muy lejano, tal vez antes del crudo invierno, llegarán a un acuerdo. Quiero que llegue a un acuerdo con Putin, y quiero que Putin llegue a un acuerdo con él”, puntualizó.

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