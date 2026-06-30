Vladimir Putin descarta haber acordado con Donald Trump poner fin a la guerra con Ucrania

Vladimir Putin, mandatario de Rusia, desecha cualquier opción de haber establecido un acuerdo con Donald Trump, presidente estadounidense, para poner fin a la guerra con Ucrania después de más de cuatro años de enormes pérdidas para ambas naciones.

En agosto del año pasado, durante una cumbre de trabajo efectuada en Alaska, ambos líderes políticos se sentaron a dialogar durante tres horas con el objetivo de poner fin a la guerra.

El gran ausente del evento fue Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, pues Trump decidió que no era conveniente que participara, esto en virtud de que él sería quien presuntamente se encargaría de abrirle el camino para sentarse a dialogar inicialmente por un alto al fuego y después la paz definitiva.

“Tuvimos una reunión extremadamente productiva. No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo. No llegamos ahí”, indicó el magnate neoyorquino después del encuentro sostenido con su homólogo ruso.

A punto de cumplirse un año, el conflicto bélico continúa en marcha sin que ninguno de los países sea declarado vencedor de la guerra.

Vladimir Putin y Donald Trump cultivan una relación de respeto mutuo desde el primer mandato del republicano al frente de la Casa Blanca. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

No obstante, de manera inexplicable, recientemente funcionarios del Kremlin mencionaron que entre Estados Unidos y Ucrania por fin se habían sentado las bases para lograr la paz.

Ante la confusión generada, Putin tuvo que salir a corregirles la plana a sus colaboradores y, en una entrevista concedida a la televisión estatal, enfatizó que únicamente dialogó con Trump sin comprometerse a nada, pues está convencido de estar haciendo lo correcto al tratar de recuperar un territorio que históricamente debe ser gobernado por Moscú.

“En Anchorage no se alcanzó ningún acuerdo. Nadie firmó nada, pero hablamos de ciertas posibilidades para poner fin al conflicto en Ucrania, y los compromisos que se discutieron fueron precisamente las propuestas que nos presentó la parte estadounidense”, señaló.

El problema del mandatario ruso radica en que el apoyo financiero conseguido por Ucrania le permitió reabastecerse de drones hasta el punto de estar recuperando una franja de los territorios perdidos haciendo retroceder al ejército de Putin, lo cual no lo tiene para nada contento debido al golpe bajo que representa para la moral de sus soldados continuar sin someter a un adversario significativamente mermado.

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