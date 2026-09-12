El Inter Miami empata con Nashville pese al gol 99 de Lionel Messi desde su llegada a la MLS

Lionel Messi volvió a marcar, pero el Inter Miami dejó escapar una victoria que parecía encaminada ante Nashville. El argentino anotó el gol que puso al equipo 2-1 arriba en el minuto 61, aunque Sam Surridge apareció en el tiempo añadido para completar su doblete y sellar el 2-2 en el NU Stadium, por la vigésima quinta jornada de la MLS.

El resultado prolongó la racha de empates del Inter Miami, que encadenó su tercer partido consecutivo sin ganar. Messi terminó visiblemente decepcionado por el desenlace de un encuentro en el que su equipo también tuvo tres remates que terminaron en los postes.

Con su anotación, el argentino llegó a 19 goles en la temporada de la MLS, cifra que lo mantiene como máximo goleador de la competición. También alcanzó las 76 dianas en la liga y los 99 tantos desde su llegada al Inter Miami en todas las competiciones.

La ventaja, sin embargo, no fue suficiente para que las Garzas consiguieran el triunfo.

Surridge había adelantado al Nashville, pero Messi participó directamente en la jugada que permitió al conjunto visitante igualar. Desde un tiro de esquina, el argentino puso el balón en el área y Reed Backer Whiting terminó enviándolo accidentalmente a su propia portería.

Tres remates al poste y un empate en el añadido

El Inter Miami tuvo oportunidades para marcar una diferencia mayor. Messi se encontró dos veces con la madera: primero en el minuto 50, cuando su remate fue repelido por el larguero, y nuevamente en el 77, cuando el poste evitó que consiguiera su segundo gol de la noche.

El tercer disparo que terminó contra la madera llegó en el tiempo añadido. Rodrigo De Paul remató ante la incredulidad de los aficionados, pero tampoco consiguió encontrar el fondo de la red.

Entre esas acciones llegó el segundo tanto de Messi. En el minuto 61, el argentino recibió una asistencia de De Paul y sacó un remate curvado de pierna izquierda desde unos 18 metros para colocar el 2-1 en el marcador.

El gol parecía encaminar al Inter Miami hacia su primera victoria de la temporada frente a Nashville. El equipo de Florida, sin embargo, no pudo sostener la ventaja hasta el final.

Cuando los aficionados del NU Stadium se preparaban para celebrar el triunfo local, Surridge apareció nuevamente. El delantero inglés marcó su segundo tanto de la noche en el minuto 92, apenas un minuto después de comenzar el tiempo añadido, para establecer el 2-2 definitivo.

El empate mantuvo al Nashville en el primer lugar de la Conferencia Este con 54 puntos, nueve más que el Inter Miami, que ocupa la segunda posición.

El resultado también extendió a cuatro partidos la condición de invicto de Nashville ante Miami esta temporada.

El Inter Miami tendrá su próximo compromiso el miércoles, cuando reciba al Cruz Azul, campeón de la Liga MX, por la Campeones Cup. Nashville, por su parte, volverá a jugar el próximo sábado como local frente al Chicago Fire.

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