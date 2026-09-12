Johan Vásquez pasa de la gloria al infierno al marcar un golazo y terminar en las regaderas con el Genoa

El defensor sonorense Johan Vásquez vivió una auténtica tarde de contrastes en el balompié italiano. El zaguero mexicano pasó de vestirse de héroe con un golazo de antología a terminar temprano en las regaderas tras ver la tarjeta roja, durante el vibrante empate a un gol entre el Genoa y el Frosinone.



La escuadra del Genoa andaba arrastrando las cobijas desde temprano en el partido, luego de que Giorgi Kvernadze vacunara a la zaga bética apenas al minuto catorce para poner en ventaja al Frosinone. Con el agua al cuello y las alarmas encendidas en el banquillo, el central mexicano sacó la casta en el arranque de la parte complementaria.

??? ¡¡GOL MEXICANO EN LA SERIE A!! ???



Johan Vásquez se reencontró con el gol, la prendió de volea en un tiro de esquina e hizo un ¡¡¡GOLAZO!!! ?



Para ver una y otra vez ?#SerieATelemundo pic.twitter.com/z4GVW3x0O6 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 12, 2026

Al minuto cuarenta y nueve, Vásquez se sumó al ataque y sin pensarlo dos veces, le pegó de primera intención a la pelota, firmando un soberbio zapatazo que dejó estupefacto al guardameta rival y decretó la igualada que devolvió el alma al cuerpo a sus compañeros.



Lamentablemente, la alegría le duró poco al futbolista azteca, quien terminó pecando de impulsivo en el tramo final del compromiso. Cuando el reloj marcaba el minuto ochenta y seis y el rival buscaba morder en contragolpe, Johan no quiso saber nada de contemplaciones y cortó un avance sumamente peligroso en la media cancha con una entrada fuerte.

El silbante no se la pensó dos veces para mostrarle el cartón preventivo y como el mexicano ya traía una tarjeta amarilla cargando en el lomo desde la primera mitad, tuvo que tomar el camino hacia los vestidores de forma prematura.



Para buena fortuna del zaguero, el oso de la expulsión no pasó a mayores en el marcador y su escuadra logró amarrar el punto, el primero que cosechan en lo que va de una campaña bastante gris que los mantiene estancados en el penúltimo escalón de la Serie A.

??? JOHAN VASQUEZ RED CARD! ??



Foul. Genoa is down to 10 men. pic.twitter.com/FGGhKbX6MP — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) September 12, 2026

El verdadero castigo para Vásquez llegará a mitad de semana, ya que la suspensión le impedirá ver acción el próximo martes en el choque de la Copa de Italia frente al FC Südtirol, obligándolo a picar piedra desde la tribuna para reaparecer hasta el domingo veinte de septiembre, cuando visiten al Parma en busca de enderezar el rumbo.

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