Le meten 10 goles al Genoa en el regreso de Johan Vásquez al club

El Genoa tuvo un complicado regreso a la actividad con Johan Vásquez en la cancha. El conjunto italiano fue goleado 10-1 por el Bournemouth en un partido amistoso de pretemporada, que marcó el regreso del defensa mexicano tras incorporarse al equipo luego de sus vacaciones posteriores a la Copa del Mundo 2026.

El zaguero disputó 30 minutos en un encuentro atípico, dividido en cuatro tiempos de 30 minutos cada uno, como parte de la preparación del club rumbo al inicio de la temporada 2026/27 de la Serie A.

Johan Vásquez regresó a la actividad con el Genoa

Después de reportar con el Genoa la semana pasada, Johan Vásquez volvió a tener minutos con el conjunto italiano, aunque el resultado estuvo lejos de ser el esperado.

El Bournemouth dominó el compromiso de principio a fin y se impuso en los cuatro periodos por parciales de 1-0, 3-1, 3-0 y 3-0, para sellar una contundente victoria por 10-1.

All the goals as we beat Serie A side Genoa 10-1 in a pre-season friendly ? pic.twitter.com/qtfBcMXcnz — AFC Bournemouth ? (@afcbournemouth) August 4, 2026

Pese al abultado marcador, el amistoso sirvió para que el cuerpo técnico comenzara a sumar minutos de juego a varios futbolistas, entre ellos el defensor mexicano, que apenas se reincorporó a la disciplina del club.

Así marcha la pretemporada del Genoa

Antes de enfrentar al Bournemouth, el Genoa había dejado buenas sensaciones en sus compromisos de preparación.

El equipo italiano derrotó 2-1 al Associazione Calcio Trento 1921, empató 2-2 frente al Vicenza y posteriormente venció 1-0 al Leicester City, resultados que contrastan con la goleada sufrida ante el conjunto inglés.

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?? Colombo pic.twitter.com/FNje42DGc9 — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 1, 2026

El siguiente compromiso de preparación será el próximo 8 de agosto, cuando enfrente al Deportivo La Coruña de España. Salvo cambios en la planificación, ese será el último ensayo antes de debutar en la Serie A frente al Napoli, el 22 de agosto.

Johan Vásquez apunta a su quinta temporada con el Genoa

Todo indica que Johan Vásquez disputará su quinta campaña con el Genoa, club al que llegó en 2021 procedente de Pumas.

Tras pasar la temporada 2022/23 cedido al Cremonese, el mexicano regresó para consolidarse como una pieza fundamental del equipo, al grado de portar actualmente el gafete de capitán.

En sus cuatro temporadas con el conjunto italiano, el defensor acumula 144 partidos, 7 goles, 1 asistencia y 26 tarjetas amarillas, números que reflejan la continuidad que ha tenido desde su llegada al fútbol italiano.

Con el inicio de la Serie A cada vez más cerca, el objetivo de Johan Vásquez será dejar atrás este resultado y llegar en las mejores condiciones al arranque oficial de la temporada.