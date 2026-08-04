ICE intensifica vigilancia en redes sociales para identificar y rastrear a sus críticos

La estrategia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para combatir las amenazas contra sus agentes ha dado un giro que preocupa a organizaciones defensoras de los derechos civiles. De acuerdo con una investigación publicada por The Wall Street Journal, la agencia ha desplegado un sistema de vigilancia digital que monitorea plataformas como Facebook, Instagram, X, Reddit, Discord y LinkedIn para identificar publicaciones consideradas riesgosas para sus operaciones.

El programa no solo busca detectar amenazas de violencia. Según el reportaje, también ha alcanzado a ciudadanos estadounidenses y activistas que difunden información sobre operativos de inmigración o critican públicamente las acciones del ICE. Los contratistas elaboran expedientes con datos personales como domicilio, lugar de trabajo, fecha de nacimiento e incluso antecedentes de quienes realizan publicaciones en internet.

Citaciones y tecnología para identificar usuarios

La investigación revela que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha enviado cientos de citaciones a empresas de redes sociales para intentar identificar cuentas anónimas. En algunos casos, agentes federales visitaron a usuarios en sus centros de trabajo o domicilios para advertirles que sus publicaciones “podrían” constituir un delito.

El director jurídico de Reddit, Ben Lee, afirmó que la empresa rechazó solicitudes gubernamentales al considerar que los usuarios ejercían actividades protegidas por la Primera Enmienda.

“La privacidad es fundamental para el funcionamiento de Reddit”, sostuvo Lee, al explicar que la plataforma se opone a solicitudes que amenacen los derechos civiles de sus usuarios.

Defensores de derechos civiles alertan sobre intimidación

Mientras el DHS asegura que estas acciones buscan responder al incremento de amenazas contra agentes del ICE, abogados constitucionalistas cuestionan el alcance de la estrategia y advierten un posible efecto inhibidor sobre la libertad de expresión.

La abogada Lauren Regan, quien representa a personas investigadas por sus publicaciones, aseguró que muchas de las expresiones analizadas no constituyen amenazas reales.

“Nada que se acerque a amenazas reales”, afirmó Regan al referirse a los comentarios que han motivado investigaciones federales.

El reportaje también documenta que el gasto del ICE en tecnología de vigilancia aumentó hasta $258 millones durante el primer año completo de la nueva administración de Donald Trump, un incremento del 57% respecto al año anterior. Parte de esos recursos financian herramientas de inteligencia artificial para analizar publicaciones, detectar patrones y geolocalizar personas consideradas potenciales amenazas.

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