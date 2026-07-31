Alerta de viaje por arrestos de inmigrantes en aeropuertos

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) emitió un inusual aviso dirigido a la comunidad inmigrante tras detectar un aumento en los reportes de arrestos migratorios por parte de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de aeropuertos de todo el país, incluso durante vuelos nacionales.

De acuerdo con un comunicado difundido por la propia organización, las detenciones han sido documentadas en terminales como el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO), además de reportes provenientes de Nevada, Colorado, Massachusetts, Florida, Illinois, Kansas, Michigan, Nueva Jersey, Texas y Virginia.

Ante este panorama, CHIRLA exhortó a quienes tengan procesos migratorios pendientes a analizar cuidadosamente los riesgos antes de abordar un vuelo dentro del país y buscar asesoría legal especializada.

Detectan un nuevo patrón de detenciones

La organización explicó que los casos recientes muestran un comportamiento distinto al observado anteriormente. Según los reportes recibidos, las detenciones ya no se limitan a personas con antecedentes migratorios complejos, sino que también involucran a quienes permanecieron en el país más tiempo del autorizado por su visa o incumplieron alguna condición migratoria, aun cuando no tengan antecedentes penales ni órdenes de deportación.

Además, CHIRLA indicó que también existen informes de personas detenidas durante escalas en vuelos nacionales, así como personas con Green Card, solicitantes de asilo o aquellos que cuentan con permisos de permanencia o autorización de empleo vigente mientras sus casos continúan en trámite.

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