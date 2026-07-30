Horóscopo de agosto 2026: qué sucederá en el mes y cómo afecta a tu signo

Agosto de 2026 se avecina como uno de los meses más intensos y transformadores del año para la astrología.

La combinación de eclipses, cambios de signo de varios planetas y aspectos favorables entre los astros marcará un periodo lleno de oportunidades, retos y decisiones que podrían definir el rumbo de los próximos meses para todos los signos del zodiaco.

Mientras algunos signos vivirán un impulso en el amor, otros encontrarán oportunidades profesionales, mejorarán su economía o iniciarán una etapa de crecimiento personal.

¿Qué ocurre en agosto 2026, según la astrología?

La astróloga Teresa Reed explicó en un reporte para Farmer’s Almanac que el mes comienza con un tránsito muy favorable: Venus entra en Libra el 6 de agosto.

Como este planeta gobierna dicho signo, su influencia favorece las relaciones sentimentales, la armonía, los compromisos amorosos y la búsqueda del equilibrio en la vida personal.

Tres días después, el 9 de agosto, Mercurio ingresa en Leo potenciando la creatividad, la comunicación y la capacidad para expresar ideas con seguridad. Permanecerá allí hasta el día 25 impulsando proyectos creativos y conversaciones importantes.

Otro momento clave llegará el 11 de agosto con el ingreso de Marte en Cáncer.

Este tránsito intensificará las emociones y podría provocar reacciones impulsivas, por lo que será recomendable actuar con prudencia antes de tomar decisiones importantes.

Sin embargo, el evento más esperado ocurrirá el 12 de agosto con el eclipse solar en Leo.

Este fenómeno representa nuevos comienzos, noticias inesperadas y oportunidades para reinventarse.

La energía cambia nuevamente el 22 de agosto cuando inicia la temporada de Virgo. Será un excelente momento para organizar la vida, planificar objetivos y poner orden en proyectos pendientes.

El día 25, Mercurio también entra en Virgo, fortaleciendo el análisis, el aprendizaje y la capacidad para tomar decisiones racionales.

Finalmente, el mes concluirá con el eclipse lunar en Piscis del 28 de agosto, una lunación que promete importantes cambios emocionales, cierres de ciclos y liberación de aquello que ya no aporta bienestar.

Horóscopo de agosto 2026 para cada signo del zodiaco

Aries

Aries vivirá un mes creativo y lleno de oportunidades sentimentales.

Venus favorecerá las relaciones, mientras que el eclipse solar del 12 de agosto será ideal para iniciar romances, fortalecer vínculos o incluso ampliar la familia.

En el ámbito profesional, la segunda mitad del mes impulsará el liderazgo y el trabajo en equipo.

Tauro

Tauro centrará su atención en el hogar y la familia. Será un excelente momento para remodelaciones, reuniones familiares y fortalecer la vida amorosa.

La energía de finales de agosto favorecerá especialmente las relaciones románticas y las celebraciones con amigos.

Géminis

Para Géminis, agosto traerá viajes, encuentros sociales y nuevas oportunidades laborales.

El eclipse solar impulsará la comunicación y abrirá puertas mediante contactos inesperados. Al finalizar el mes podrían surgir cambios profesionales positivos.

Cáncer

Cáncer verá fortalecida su economía gracias a nuevas fuentes de ingresos y proyectos adicionales.

Marte en su signo incrementará su energía y determinación, mientras que el eclipse solar favorecerá los emprendimientos capaces de generar ganancias futuras.

Leo

Leo será uno de los grandes protagonistas del mes. Con el Sol y Mercurio transitando por su signo durante gran parte de agosto, aumentarán su confianza, carisma y posibilidades de crecimiento económico.

También será un excelente periodo para renovar su imagen y destacar profesionalmente.

Virgo

Virgo iniciará agosto con una etapa de introspección y descanso emocional.

A partir del 22, cuando comience su temporada, recuperará protagonismo, claridad mental y capacidad para atraer oportunidades tanto personales como laborales.

Libra

Libra brillará gracias al ingreso de Venus en su signo. Su magnetismo aumentará considerablemente, facilitando nuevos romances, amistades y alianzas profesionales. Marte impulsará además sus ambiciones laborales.

Escorpio

Escorpio experimentará uno de los mejores meses para avanzar en su carrera. Los eclipses favorecerán ascensos, cambios laborales y nuevas oportunidades de liderazgo.

También disfrutará de una vida social muy activa durante la segunda mitad del mes.

Sagitario

Sagitario tendrá grandes posibilidades para viajar, estudiar o ampliar sus horizontes.

Además, el aspecto favorable entre Júpiter y Saturno hacia finales de agosto podría traducirse en importantes avances profesionales y oportunidades de crecimiento.

Capricornio

Capricornio enfocará sus esfuerzos en mejorar sus finanzas. Agosto será favorable para organizar inversiones, reducir deudas y planificar objetivos económicos a largo plazo.

Acuario

Acuario fortalecerá sus relaciones personales y mejorará su situación financiera durante las últimas semanas del mes.

También será un excelente periodo para ampliar su círculo social y establecer conexiones importantes.

Piscis

Piscis finalizará el verano con grandes oportunidades laborales.

El eclipse solar favorecerá ascensos o cambios de empleo, mientras que el eclipse lunar del 28 de agosto impulsará importantes transformaciones emocionales y fortalecerá sus relaciones personales.

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