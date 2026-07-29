Signos del zodiaco que sufrirán una decepción en agosto 2026: las señales

La combinación de planetas retrógrados, eclipses y movimientos astrológicos propiciará que durante agosto 2026 algunas verdades ocultas salgan a la luz.

Según predicciones astrológicas, cinco signos del zodiaco enfrentarán una decepción importante que pondrá a prueba su confianza, sus relaciones y sus expectativas.

Aunque estas experiencias pueden resultar dolorosas al principio, los astrólogos de la plataforma Zodiac Helps aseguran que también representan una oportunidad para cerrar ciclos, aprender valiosas lecciones y abrir espacio a nuevas oportunidades.

Saturno y Neptuno retrógrados en Aries, Plutón retrógrado en Acuario y los eclipses de agosto serán los principales responsables de este cambio energético.

Tauro

Tauro podría enfrentarse a una situación inesperada relacionada con una persona en quien depositó toda su confianza.

Una promesa incumplida, un proyecto que pierde estabilidad o una relación familiar que cambia de rumbo harán que este signo reevalué sus prioridades.

Durante la primera parte del mes, Venus favorecerá la reflexión sobre el amor y los vínculos personales.

Sin embargo, conforme avance agosto, Tauro comprenderá que no puede sostener relaciones únicamente con paciencia y sacrificio.

Los eclipses le ayudarán a distinguir entre lo que vale la pena conservar y aquello que ya cumplió su ciclo.

Géminis

Para Géminis, la decepción llegará a través de conversaciones, mensajes o acuerdos que no terminarán como esperaba.

Una persona podría retractarse de una promesa o revelar una versión distinta de los hechos.

Marte potenciará su necesidad de expresar lo que siente, aunque también aumentará la posibilidad de conflictos si actúa impulsivamente.

El eclipse solar pondrá especial atención en su forma de comunicarse invitándolo a diferenciar entre los malentendidos y las verdaderas traiciones.

Cáncer

Cáncer descubrirá que no siempre puede cargar con las responsabilidades emocionales de los demás.

Durante agosto comprenderá que algunas personas han dado por sentado su apoyo y generosidad.

El ingreso de Marte fortalecerá su carácter para defender sus necesidades, mientras que el eclipse solar cuestionará su autoestima y la forma en que busca reconocimiento.

Será un excelente momento para establecer límites saludables y construir relaciones más equilibradas.

Virgo

Virgo comenzará agosto analizando cuidadosamente sus vínculos personales.

La energía de Venus pondrá sobre la mesa una realidad difícil: algunas relaciones han sobrevivido únicamente gracias a su esfuerzo.

El eclipse solar removerá emociones profundas que habían permanecido ocultas durante mucho tiempo.

Más adelante, el eclipse lunar del 28 de agosto mostrará con claridad quién permanece a su lado por amor sincero y quién simplemente aprovechaba su entrega.

Aunque el proceso será doloroso, también marcará el inicio de una etapa mucho más auténtica.

Piscis

Piscis vivirá uno de los procesos más intensos del mes. El eclipse lunar en su propio signo actuará como un punto culminante emocional que le permitirá despedirse de viejas ilusiones, relaciones poco saludables o sueños que ya no reflejan quién es actualmente.

Saturno y Neptuno retrógrados seguirán enseñándole a establecer límites y valorar su propio bienestar.

Al mismo tiempo, Plutón continuará transformando su mundo interior, permitiéndole dejar atrás patrones que habían limitado su crecimiento durante años.

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