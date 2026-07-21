Los signos del zodiaco que atraen la suerte durante la temporada de Leo 2026

La temporada de Leo, que se extiende del 22 de julio al 23 de agosto de 2026, marca el inicio de uno de los ciclos más dinámicos del año.

Después de una intensa temporada de Cáncer, caracterizada por la introspección, las emociones y la reflexión, el Sol entra en Leo para encender el entusiasmo, la creatividad y la confianza personal.

Este cambio de energía invita a dejar atrás las dudas, tomar el protagonismo de la propia vida y apostar por los talentos individuales.

La astrología señala que es una etapa ideal para iniciar proyectos, fortalecer la autoestima, expresar las emociones sin miedo y aprovechar las oportunidades que aparecen cuando se actúa con determinación.

Y aunque todos los signos del zodiaco sentirán la influencia del Sol en Leo, predicciones de astrólogos para Vogue indican que Leo, Escorpio, Cáncer, Virgo y Piscis serán los grandes favorecidos por este tránsito, disfrutando de una racha de buena fortuna y crecimiento personal durante las próximas semanas.

1. Leo

La temporada de cumpleaños de Leo representa el inicio de una nueva etapa personal.

Más que buscar reconocimiento externo, este periodo invita a valorar todo lo que ya ha conseguido y a invertir en su propio bienestar.

Los astros favorecen decisiones relacionadas con el crecimiento profesional, el desarrollo de nuevas habilidades y la construcción de una vida mucho más auténtica.

También será un excelente momento para fortalecer la independencia y enfocarse en objetivos que aporten satisfacción a largo plazo.

La suerte de Leo llegará cuando deje de compararse con los demás y concentre toda su energía en seguir su propio camino.

2. Escorpio

Después de semanas de dudas e incertidumbre, Escorpio comienza a comprender qué es realmente importante para su futuro.

La temporada de Leo impulsa a este signo a dejar atrás el análisis excesivo y actuar con mayor seguridad. Los cambios que antes parecían difíciles ahora se convertirán en oportunidades de crecimiento.

La astrología recomienda confiar en los propios valores y tomar decisiones sin esperar a que todo sea perfecto.

La buena fortuna llegará precisamente cuando Escorpio acepte que avanzar siempre implica adaptarse a nuevas circunstancias.

3. Cáncer

Tras vivir una intensa temporada bajo su propio signo, Cáncer entra en una etapa de equilibrio y abundancia.

Las acciones generosas realizadas durante los últimos meses comenzarán a dar resultados tanto en el plano emocional como material.

La energía del Sol en Leo recuerda la importancia de mantener relaciones donde el apoyo sea mutuo y de aprender a recibir con la misma apertura con la que siempre ha dado.

Invertir tiempo, recursos y energía en uno mismo será tan importante como seguir ayudando a quienes forman parte de su entorno.

4. Virgo

Para Virgo, la temporada de Leo representa un periodo de reorganización y crecimiento constante.

Después de una etapa exigente, este signo tendrá la oportunidad de detenerse, analizar prioridades y construir una base mucho más sólida en áreas como la salud, las finanzas, las relaciones y el bienestar emocional.

Los pequeños avances tendrán un enorme impacto durante las próximas semanas.

La astrología recomienda aceptar ayuda cuando sea necesario y recordar que pedir apoyo también es una muestra de fortaleza.

La suerte de Virgo no llegará mediante cambios repentinos, sino gracias a la disciplina y a la constancia que caracterizan su personalidad.

5. Piscis

Piscis inicia un proceso de renovación emocional que le permitirá dejar atrás preocupaciones recientes.

Durante la temporada de Leo aprenderá a responder con inteligencia emocional en lugar de actuar impulsivamente.

Esta nueva actitud le permitirá proteger su tranquilidad y tomar decisiones mucho más acertadas.

Los astros aconsejan evitar absorber los problemas ajenos y concentrarse en fortalecer la paz interior.

Cuanto mayor sea la conexión con su intuición, más fácil será reconocer las oportunidades que aparecen en el camino.

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